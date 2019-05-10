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İstanbul'da ByLock operasyonu: 29 kişi için gözaltı kararı

İstanbul'da ByLock operasyonu: 29 kişi için gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün şifreli mesajlaşma programı ByLock kullandıkları iddiasıyla 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli mesajlaşma programı ByLock kullanıcısı oldukları iddiasıyla 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün şifreli mesajlaşma programı ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen şüphelilere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda söz konusu programı kullandığı iddia edilen 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltı kararının ardından harekete geçen İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 6 ilde başlattıkları operasyonda, İstanbul'da 14, diğer illerde 4 olmak üzere 18 şüpheliyi yakalayarak emniyete götürdü.

Diğer şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

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