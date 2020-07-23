İstanbul'da cani kocadan korkunç plan: Öldürmek için uyumasını bekledi
Vahşice öldürülerek Türkiye'nin gündemine oturan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin defnedildiği gün İstanbul'da bir kadının daha korkunç cinayete kurban gitti. Büyükçekmece'de Ünal Özcan, 8 yıllık eşi Bahar Özcan ile tartıştı. Tartışmanın ardından 2 çocuk annesi, kocasının korkunç planından habersiz uyumaya gitti. Cani koca, eşini uykusunda boğarak öldürdü.
Pınar Gültekin cinayetinden sonra korkunç bir haber de dün gece saatlerinde Büyükçekmece Piroğlu Sokak’ta bulunan bir evden geldi. İddiaya göre, psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen Ü.Ö. isimli şahıs, dün akşam saatlerinde kıskançlık krizine girerek iki çocuğunun annesi 8 yıllık eşi Bahar Ö. ile tartışmaya başladı. Kısa süren tartışmanın ardından çift yatak odasına giderek uyudu.
Gecenin ilerleyen saatlerinde Ü.Ö. kıskançlık krizine tekrar girerek eşini uykusunda boğarak öldürdü. Olayın ardından ne yapacağını şaşıran Ü.Ö., bacanağını arayarak olayı anlattı. Kan donduran olayı duyan bacanağı ise durumu polise bildirdi.
Bacanağının ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise Bahar Ö.’ye müdahale etmeye çalıştı. Yapılan çalışmanın ardından sağlık ekipleri Bahar Ö.’nün hayatını kaybettiğini belirledi. Cani koca Ü.Ö. ise polis merkezine giderek teslim oldu. Emniyette yapılan işlemlerin ardından mahkemeye çıkarılan Ü.Ö., tutuklanarak cezaevine gönderildi.