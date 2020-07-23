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Gündem İstanbulda cani kocadan korkunç plan Öldürmek için uyumasını bekledi
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İstanbul'da cani kocadan korkunç plan: Öldürmek için uyumasını bekledi

Vahşice öldürülerek Türkiye'nin gündemine oturan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin defnedildiği gün İstanbul'da bir kadının daha korkunç cinayete kurban gitti. Büyükçekmece'de Ünal Özcan, 8 yıllık eşi Bahar Özcan ile tartıştı. Tartışmanın ardından 2 çocuk annesi, kocasının korkunç planından habersiz uyumaya gitti. Cani koca, eşini uykusunda boğarak öldürdü.

Haber Merkezi İHA
İki çocuk annesi, kocası tarafından canice öldürüldü.
İki çocuk annesi, kocası tarafından canice öldürüldü.

Pınar Gültekin cinayetinden sonra korkunç bir haber de dün gece saatlerinde Büyükçekmece Piroğlu Sokak’ta bulunan bir evden geldi. İddiaya göre, psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen Ü.Ö. isimli şahıs, dün akşam saatlerinde kıskançlık krizine girerek iki çocuğunun annesi 8 yıllık eşi Bahar Ö. ile tartışmaya başladı. Kısa süren tartışmanın ardından çift yatak odasına giderek uyudu.

Kayıp Pınar Gültekin’in cansız bedeni ormanlık alanda bulundu
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Kayıp Pınar Gültekin’in cansız bedeni ormanlık alanda bulundu
Muğla'da 16 Temmuz'dan beri kendisinden haber alınamayan 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in cansız bedeni Menteşe ilçesi kırsal Yerkesik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bulundu. Genç kızın eski erkek arkadaşı tarafından yakılıp, bir varil içine konulduktan sonra üzerine beton dökülüp sarp bir araziye atıldığı öğrenildi. Genç kızın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Tek kelime: Vahşet!
GÜNDEM
Tek kelime: Vahşet!

Pınar Gültekin'in katili eski sevgilisi çıktı: Bağ evinde boğup, cesedini varille taşımış
GÜNDEM
Pınar Gültekin'in katili eski sevgilisi çıktı: Bağ evinde boğup, cesedini varille taşımış

8 yıllık evlilerdi

Gecenin ilerleyen saatlerinde Ü.Ö. kıskançlık krizine tekrar girerek eşini uykusunda boğarak öldürdü. Olayın ardından ne yapacağını şaşıran Ü.Ö., bacanağını arayarak olayı anlattı. Kan donduran olayı duyan bacanağı ise durumu polise bildirdi.

Pınar Gültekin cinayetinde katilin benzinlikteki görüntüleri ortaya çıktı
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Pınar Gültekin cinayetinde katilin benzinlikteki görüntüleri ortaya çıktı
Pınar Gültekin cinayetinin detayları ortaya çıkıyor. Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın pet şişe ile akaryakıt istasyonundan benzin aldığı görüntüler ortaya çıktı. Katil zanlısı, kendisinden ayrılan 27 yaşındaki Pınar Gültekin'i başka erkekle beraber olduğu için öldürdüğünü ve benzinciden aldığı benzinle yaktıktan sonra üzerine beton döktüğünü itiraf etmişti.

Polise teslim oldu

Bacanağının ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise Bahar Ö.’ye müdahale etmeye çalıştı. Yapılan çalışmanın ardından sağlık ekipleri Bahar Ö.’nün hayatını kaybettiğini belirledi. Cani koca Ü.Ö. ise polis merkezine giderek teslim oldu. Emniyette yapılan işlemlerin ardından mahkemeye çıkarılan Ü.Ö., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Pınar Gültekin'in katili evli ve bir kız çocuğu babası çıktı
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