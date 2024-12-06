İstanbul'da 'Çengel-8' operasyonu: 28 bin 400 litre sahte alkol ele geçirildi

Ekipler, İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya ve Muğla'da 6 ayrı operasyon düzenlendi.
İstanbul'da sahte alkol üretimine yönelik düzenlenen 'ÇENGEL-8' operasyonlarında, 28 Bin 400 litre sahte alkol ele geçirildi. Operasyonlarda 9 şüpheli yakalandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca yapılan 6 aylık teknik ve fiziki takip sonucu; bir deponun sahte/kaçak alkol imalathanesi olarak kullanıldığı ve üretilen sahte alkollerin İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya ve Muğla'ya satıldığının tespit edilmesi üzerine 6 ayrı operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda piyasa değeri yaklaşık 15 milyon TL değerinde sahte alkol ve 15 bin 150 adet sahte bandrol ele geçirildi.
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#ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya
#İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya
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