Gündem İstanbulda çocuk kaçırıldı iddiası ortalığı karıştırdı Gerçek bambaşka çıktı
İSTANBUL

İstanbul'da çocuk kaçırıldı iddiası ortalığı karıştırdı: Gerçek bambaşka çıktı

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde, otomobilin bagajındaki çocuğun darp edilerek kaçırıldığı gören mahalleli panik yaşadı. Polis harekete geçti, inceleme yaptı. Saatlerce süren hareketliliğin altındaki gerçek herkesi şaşkına çevirdi. Mahallelinin paniğe neden olduğu olay 'tiktok' için video çekimi çıktı.

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Haber Merkezi DHA
İstanbulda çocuk kaçırıldı iddiası ortalığı karıştırdı: Gerçek bambaşka çıktı
Sultangazi'de çocuk kaçırıldı iddiası ortalığı karıştırdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esentepe Mahallesi'nde yaşandı. Sokağa hızla giren otomobil, bir süre ilerledikten sonra durdu. Otomobilden inen kişi bagajı açtı. Bagajın içindekini bir süre darp eden kişi, tekrar otomobile binerek hızla uzaklaştı.

Mahalle sakinleri, otomobildekilerin çocuk kaçırdığını düşünerek, durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Çevrede araştırma yapan ekipler, otomobilin geçtiği güzergahtaki tüm güvenlik kameralarını inceledi.

Polis, yaptığı araştırma sonucu, otomobildeki 3 kişinin sosyal medya uygulaması tiktok için video çektiklerini tespit etti.

Mahalle sakinlerinden Gurbet Erikli, "Dün bir otomobil yol ortasında durdu. Otomobilin bagajını açtılar. Bagajda bir tane çocuk vardı. Çocuğa vurdular. Bunu görünce bende bağırdım. Bunun üzerine kaçıp, gittiler. Mahalleli sokağa döküldü. Ben çocuk kaçırıldı sandım. Otomobilin plakası yoktu. Hemen polisi aradık. Poliste geldi. Keşke bize söyleselerdi şaka yaptıklarını, bizde tedirgin olmazdık" dedi.

Sosyal medyaları için çektikleri video paniğe neden olan 3 kişinin ifadesinin alındığı öğrenildi.

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