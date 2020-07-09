Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem İstanbulda çok sayıda adrese eş zamanlı terör operasyonu
İSTANBUL

İstanbul'da çok sayıda adrese terör operasyonu

İstanbul'da çok sayıda adrese eş zamanlı terör operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü terör operasyonlarına ara vermeden devam ediyor. Önceden belirlenen adreslere baskın için gece saatlerinde harekete geçen özel harekat polisleri eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlar kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Haber Merkezi DHA
Özel harekat polisleri önceden belirlenen adreslere tek tek baskın yaptı.
Özel harekat polisleri önceden belirlenen adreslere tek tek baskın yaptı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aralarında Esenler ve Başakşehir'in de bulunduğu çok sayıda ilçede silahlı terör örgütüne yönelik operasyon yaptı. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri silahlı terör örgütüne yönelik operasyon yaptı.

İstanbul genelindeki operasyona çok sayıda özel harekat polisi katıldı.

Yapılan istihbarat çalışmalarının ardından saat 01.30 sıralarında harekete geçen ekipler, daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Başakşehir ve Esenler'in de aralarında bulunduğu birçok ilçede yapılan operasyonda arama ve gözaltı işlemleri devam ediyor.

Emniyet'te kritik atama ve yer değiştirmeler: 627 müdür ve amiri kapsıyor
GÜNDEM
Emniyet'te kritik atama ve yer değiştirmeler: 627 müdür ve amiri kapsıyor

Operasyon kapsamında önceden belirlenen adresler tek tek basıldı.

ÖZEL HAREKÂT POLİSLERİ DE DESTEK VERDİ

Özel harekât polislerinin de destek verdiği operasyonda, Esenler Nine Hatun Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binadaki bir daireye baskın yapıldı.. Özel Harekât ekiplerinin girdiği dairede arama yapıldı.

Operasyonda çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

BAŞAKŞEHİR'DE OPERASYON

Ekiplerin baskın yaptığı bir diğer adres ise Başakşehir Güvercintepe Mahallesi, Akkiraz Sokak'ta bulunan 4 katlı bina oldu. Binada bulunan bir daireye giren polis ekipleri, arama yaptı.

Özel harekat polisleri arama yapılan evlerin bulunduğu sokağın girişini kapattı.

İstanbul'da çok sayıda adrese terör operasyonu
FOTOĞRAF 18
Title
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aralarında Esenler ve Başakşehir'in de bulunduğu çok sayıda ilçede silahlı terör örgütüne yönelik operasyon yaptı. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
Title
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri silahlı terör örgütüne yönelik operasyon yaptı.
Title
Yapılan istihbarat çalışmalarının ardından saat 01.30 sıralarında harekete geçen ekipler, daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı.
Title
Başakşehir ve Esenler'in de aralarında bulunduğu birçok ilçede yapılan operasyonda arama ve gözaltı işlemleri devam ediyor.
Title
Özel harekât polislerinin de destek verdiği operasyonda, Esenler Nine Hatun Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binadaki bir daireye baskın yapıldı..
Title
Özel Harekât ekiplerinin girdiği dairede arama yapıldı.
Title
Ekiplerin baskın yaptığı bir diğer adres ise Başakşehir Güvercintepe Mahallesi, Akkiraz Sokak'ta bulunan 4 katlı bina oldu.
Title
Binada bulunan bir daireye giren polis ekipleri, arama yaptı.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
İstanbul'da çok sayıda adrese terör operasyonu
İstanbul Emniyet Müdürlüğü terör operasyonlarına ara vermeden devam ediyor. Önceden belirlenen adreslere baskın için gece saatlerinde harekete geçen özel harekat polisleri eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlar kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Dışişleri Sözcüsü Aksoy'dan ABD'nin GKRY'yi askeri eğitim programına dahil etmesine sert tepki
GÜNDEM
Dışişleri Sözcüsü Aksoy'dan ABD'nin GKRY'yi askeri eğitim programına dahil etmesine sert tepki
Abone Ol Google News
SİHAları vazgeçilmez kılan tehdit!

SİHA'ları vazgeçilmez kılan tehdit!

​TCG Anadolu projesinde gözler İHA ve SİHA'lara çevrildi.
​Elektrikteyeni dönem başlıyor

​Elektrikte
yeni dönem başlıyor

Vatandaş faturada tarifesini değiştirebilecek.
Kahraman pilot

​Havada arızalanan helikopteri içindeki askerlerle birlikte dağlık alanda sağ salim yere indirdi.

​MEB'den lise son sınıf öğrencilerine müjde.

Özel harekat polisleri tek tek baskın düzenledi.

​Fenerbahçe, eski gözdesini yeniden gündeme aldı.

Gecenin gündemi #AyasofyaCamidir

Gecenin gündemi #AyasofyaCamidir

Twitter gece boyu yıkıldı: Reis 15 Temmuz 14.53'te açar Ayasofya'yı.
Hafter'in insan fırınları

Hafter'in insan fırınları

​Terhune'de“ İnsan fırınları" ortaya çıkarıldı.
Ayasofya kararı yarın

Ayasofya kararı yarın

​Türkiye'nin gözü Danıştay'ın açıklamasında olacak.
CHP lideri PKK'nın<br>gölgesine sığındı

CHP lideri PKK'nın
gölgesine sığındı

​Atatürk'ün kemiklerini sızlatan şahsın devirdiği çamlar hududu çoktan aşmıştır.
Korona hasar<br>bırakıyor mu?

Korona hasar
bırakıyor mu?

​Koronavirüs hastaları taburcu edildikten bir ay sonra tekrar incelendi.
PKK Suriye'de<br>yine çocuk kaçırdı

PKK Suriye'de
yine çocuk kaçırdı

​PKK Suriye'de bir haftada ikisi kız olmak üzere dört çocuğu daha kaçırdı.
Batarya'ya<br>bor dopingi

Batarya'ya
bor dopingi

​Yılda 10 ton lityum geri kazanılacak.
Kavuşma sevinci

Kavuşma sevinci

​Kızılay ayrı düşen binlerce aileyi biraraya getirdi.
Mısır'ın<br>Nil çaresizliği

Mısır'ın
Nil çaresizliği

​Etiyopya'yla Hedasi Barajı bilek güreşini kazanamadı.
Bu yaz<br>ne yapsak?

Bu yaz
ne yapsak?

​Yaz tatilini keyifle geçirebilmeniz için bu listeye göz atın.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.