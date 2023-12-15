|
Gündem

İstanbul'da cuma akşamı trafiği: Yollar kilitlendi yoğunluk yüzde 80'e çıktı

İstanbul'da cuma günü mesai bitiminin ardından trafikte yoğunluk oluşmaya başladı. Kent genelinde görülen yoğunluk nedeniyle bazı noktalarda trafik durma noktasına gelirken, trafik yoğunluğu ise yüzde 80'e kadar çıktı.

20:08 - 15/12/2023 Cuma
AA
İstanbul'da cuma akşamı trafiği.
İstanbul'da cuma akşamı trafiği.

İstanbul'da haftanın son iş günü mesai bitiminde kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı.

Kentin Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Kartal ile Kadıköy arasında araç yoğunluğu görülüyor.

TEM Otoyolu'nda Sancaktepe ile Ataşehir arasında her iki yönde trafik yoğunluğu oluşurken, Şile Otoyolu'nda ise Üsküdar ile Ümraniye arasında araçlar güçlükle ilerliyor.

Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçişte başlayan trafik yoğunluğu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Altunizade'ye kadar devam ederken, Avrupa Yakası istikametinde ise Kadıköy ve Üsküdar arasında artıyor.

TEM Otoyolu'nda trafik durma noktasına geliyor

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Avrupa Yakası'na geçişlerde trafik yoğunluğu Ümraniye'de başlıyor.

Öte yandan, sahil yolları ve TEM bağlantı yollarında da trafik yoğunluğu görülüyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Haliç Köprüsü'nden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü geçişine kadar trafiğin çift yönlü olarak durma noktasına geldiği gözleniyor.

TEM Otoyolu'nda Kağıthane'den başlayan trafik yoğunluğu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar sürerken, bazı mevkilerde trafiğin durma noktasına geldiği görülüyor.

Hadımköy yolunda çift yönlü trafik yoğunluğu yaşanırken, TEM Otoyolu Bahçeşehir mevkisi Ankara istikametinde yoğun araç trafiği sürüyor.

D-100 kara yolunda Beylikdüzü TÜYAP ile Avcılar arasında çift yönlü yoğunluk yaşanıyor.

Basık Ekspres'te yoğun trafik

TEM Otoyolu Kuzey Yan Yol ile Metris kavşağı arasındaki çift yönlü trafik yoğunluğu sürücülere zor anlar yaşatıyor.

TEM Otoyolu Küçükçekmece, Tekstilkent, Metris Cezaevi, Gaziosmanpaşa mevkileri ile Basın Ekspres TEM bağlantı yolunda, D-100 kara yolunda ise Florya, Sefaköy, Şirinevler, Merter ve Cevizlibağ mevkilerinde trafik yoğunluğu görülüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yoğunluk haritasına göre, trafik yoğunluğu akşam saatlerinde yüzde 80'e yükseldi.

Öte yandan, akşam iş çıkışında evlerine dönen vatandaşlar metrobüs, metro, otobüs, tramvay ve aktarma istasyonlarında yoğunluk oluşturdu.



#İstanbul
#trafik yoğunluğu
#Cuma Trafiği
#İstanbul Trafiği
15 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
2024 maaş zammında hesaplamalar netleşti! Maaşlar tek tek açıklandı!