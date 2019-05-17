Cuma namazı bu hafta da büyük bir katılımla kılınacak.

Bu hafta da camileri dolduracak olan vatandaşlar, İstanbul'da cuma namazı saat kaçta? sorusunun cevabını merak ediyor.

Biz de sizler için Diyanet takvimine göre, İstanbul'da namazı saatlerini derledik. Haberimizde bugün için İstanbul'da namaz vakitlerini bulabilirsiniz.

İstanbul'da cuma ezanı saat 13.05'te okunacak.

FOTOĞRAF 24 Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında Allah’ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için çok hayırlıdır. En güzel resimli cuma mesajları En güzel resimli cuma mesajları En güzel resimli cuma mesajları En güzel resimli cuma mesajları En güzel resimli cuma mesajları En güzel resimli cuma mesajları En güzel resimli cuma mesajları En güzel resimli cuma mesajları En güzel resimli cuma mesajları En güzel resimli cuma mesajları En güzel resimli cuma mesajları En güzel resimli cuma mesajları En güzel resimli cuma mesajları En güzel resimli cuma mesajları En güzel resimli cuma mesajları En güzel resimli cuma mesajları En güzel resimli cuma mesajları En güzel resimli cuma mesajları En güzel resimli cuma mesajları En güzel resimli cuma mesajları En güzel resimli cuma mesajları En güzel resimli cuma mesajları En güzel resimli cuma mesajları En güzel resimli cuma mesajları En güzel resimli Cuma mesajları En güzel resimli Cuma mesajlarını sizler için derledik. Müslümanlar için büyük bir öneme sahip bu mübarek cuma gününde, sizler için hazırladığımız SMS olarak gönderebileceğiniz, Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp, sosyal medyada paylaşabileceğiniz cuma mesajlarını haberimizde bulabilirsiniz.

BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Tüm illerde Cuma namazı saati için tıklayınız

Cuma namazı kaç rekattır?

Diyanet İşleri Bakanlığı merak edilen "Cuma namazı kaç rekattır?" sorusunun cevabını açıkladı. Yapılan açıklama şöyle:

Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, I, 269).

İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî’, I, 285).

GÜNDEM En güzel yazılı ve görsel Cuma mesajları

GÜNDEM İzmir'de cuma namazı saat kaçta?