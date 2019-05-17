İstanbul'da cuma namazı saat kaçta? İstanbul'da cuma namazı saati ve namaz vakitleri
İstanbul'da cuma namazı saat kaçta?
Müslümanlar için büyük bir öneme sahip mübarek cuma gününde bu hafta da vatandaşlar camileri dolduracak. Cuma namazına gidecek olanlar İstanbul'da cuma saatini arıyor. Camileri dolduracak cemaat İstanbul'da cuma namazı saat kaçta? sorusunun cevabını merak ediyor. Haberimizde İstanbul'da cuma namazı vakti ve ezan saatlerini bulabilirsiniz.
Diyanet İşleri Bakanlığı merak edilen "Cuma namazı kaç rekattır?" sorusunun cevabını açıkladı. Yapılan açıklama şöyle:
Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, I, 269).
İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî’, I, 285).