Bu hafta da camileri dolduracak olan vatandaşlar, İstanbul'da cuma namazı saat kaçta? sorusunun cevabını merak ediyor.

Biz de sizler için Diyanet takvimine göre, İstanbul'da namazı saatlerini derledik. Haberimizde bugün için İstanbul'da namaz vakitlerini bulabilirsiniz.

İstanbul'da cuma namazı saat kaçta kılınacak?

İstanbul'da cuma ezanı saat 13.12'de okunacak.

HAYAT Cuma namazı kaç rekattır? Cuma namazı nasıl kılınır?

İstanbul'da namazı vakitleri

Diyanet takvimine göre, İstanbul'da bir haftalık sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı namazı saatleri tablosu.

GÜNDEM En güzel ve anlamlı cuma mesajları

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Cuma Namazının hükmü

Cuma namazı, farziyyeti Kitap, sünnet ve icma ile sabit olan ve hutbeyi de ihtiva eden iki rekatlı, cemaatle kılınan bir namazdır. Yüce Allah, "Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allâh’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allâh’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz." buyurmaktadır (Cumu’a 62/9-10).

Hz. Peygamber, "Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her Müslüman’a farzdır." (Nesâî, Cumu’a, 2; Ebû Dâvûd, Taharet, 129), "Cuma namazını kılmayan birtakım kişiler, ya bundan vazgeçerler ya da Allâh kalplerini mühürler de gafillerden olurlar." (Müslim, Cumu’a, 12; Nesâî, Cumu’a, 2), "Allâh, önemsemeyerek üç Cuma'yı terk eden kişinin kalbini mühürler" (Ebû Dâvûd, Salât, 210; Nesâî, Cumu'a, 2) buyurmaktadır. Cuma namazı, Hz. Peygamber döneminden günümüze kadar bütün Müslümanlarca kılınmış ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir ihtilafa düşülmemiştir.

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Cuma namazının hicretten önce farz kılındığına dair rivayetler bulunmakla birlikte, Hz. Peygamber ilk Cuma namazını hicret esnasında Medine yakınındaki Rânûna denilen bir vadide kıldırmıştır.

GÜNDEM Ankara'da cuma namazı saat kaçta?

GÜNDEM İzmir'de cuma namazı saat kaçta?

21 Ağustos Cuma hutbesi

MÜMİN: HAKKIN TEMSİLCİSİ, HAKİKATİN DAVETÇİSİ



Muhterem Müminler!



Yüce Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurur: “Ey örtüsüne bürünen! Kalk ve uyar! Sadece Rabbinin büyüklüğünü dile getir.”1 Mekke’de İslâm’ın ilk günlerinde inen bu ayetler, Peygamber Efendimizi toparlanıp kalkmaya, sorumluluk almaya ve tevhid dinini insanlara anlatmaya çağırmaktadır. Peygamberimizin şerefle taşıdığı ve ümmetine miras bıraktığı bu mukaddes görevin adı tebliğdir.



Aziz Müslümanlar!



Cenâb-ı Hak, “Sizden, hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten alıkoyan bir topluluk bulunsun.”2 buyurarak, zamanı ve zemini aşan bir bilinçle tebliğ görevini sürdürmemizi ister. O halde, yılmadan, yorulmadan insanları doğruya ve doğruluğa davet etmeliyiz.

Cenâb-ı Hak, “Rabbinin yoluna hikmetle, güzel öğütle davet et ve onlarla en güzel yöntemle mücadele et.”3buyurarak, tebliğin sağduyu ve hassasiyet gerektirdiğini bildirir. O halde, hakikate çağırırken güzel bir üslûpta, sabırlı ve nezaketli bir tutumda kararlı olmalıyız.



Kıymetli Müminler!



Her birimiz, tebliğ kadar temsil ile de görevliyiz. Anlattığı yüce değerleri yaşamak, İslâm’ın sınırlarına önce kendi hayatında riayet etmek, sözü ile özü bir olmak her müminin sorumluluğudur. Bu konuda Rabbimizin ikazı gayet açıktır: “Ey iman edenler! Niçin yapmayacağınız şeyleri söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz Allah katında çok çirkin bir davranıştır.”4

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Aziz Kardeşlerim!



Rabbimiz buyuruyor ki, “Allah’a çağıran, salih amel işleyen ve ‘Kuşkusuz ben Müslümanlardanım’ diyenden daha güzel sözlü kim olabilir?”5

Böyle bir övgüye mazhar olmak için, din-i mübin-i İslâm’ın sarsılmaz hakikatlerini anlatmaya ve hakkıyla yaşamaya gayret edelim. “Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz.”6 buyuran Resûl-i Zîşan Efendimizin tebliğ metodunu örnek alalım. İyi niyetle iyiliği inşa etmeye çalışırken, farkında olmadan yıkıp dökmemek için davet ve irşatta bilinçli davranalım.



Kıymetli Müminler!



Hutbemin sonunda, dün itibariyle girdiğimiz hicri 1442. yılın aziz milletimize ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve bereket getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Ayrıca bilinçli olmamızı gerektiren önemli bir hususa daha işaret etmek istiyorum. Yaşadığımız salgın hastalıktan hem kendimizi hem de çevremizi korumak için mümine yaraşır bir duruş sergileyelim. Tedbirlere uyma konusunda özen ve ciddiyetimizle örnek olalım. İhmalkârlığa şahit olduğumuzda güzellikle uyaralım. Hep birlikte yenebileceğimiz bu hastalık aramızda kol gezerken umursamaz davranmanın, Allah katında vebal, toplum içinde de kul hakkı olduğunu unutmayalım.

1. Müddessir, 74/1-3.

2. Âl-i İmrân, 3/104.

3. Nahl, 16/125.

4. Saf, 61/2-3.

5. Fussilet, 44/33.

6. Buhârî, İlim, 11.

FOTOĞRAF 11 İbadete açıldığı 24 Temmuz'dan bu yana vatandaşlar ile yerli ve yabancı turistlerce yoğun şekilde ziyaret edilen Ayasofya-i Kebir Camii'nde dördüncü cuma namazı kılındı. Namaz öncesinde cami ve çevresinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, vatandaşların kontrollü şekilde meydana girişini sağladı. Kontrol noktalarından geçerek Ayasofya Meydanı'na giren vatandaşlar, ezan vaktini gölgelik alanlarda, ağaç altlarında ve banklarda Kur'an-ı Kerim okuyup, dua ederek ya da yakınlarıyla sohbet ederek bekledi. Cuma vaktinde caminin içinin dolması üzerine cemaatin bir kısmı meydanda serili olan hasırlarda, bir kısmı ise Fatih Belediyesi ekiplerince dağıtılan tek kullanımlık seccadeleri yere sererek namazını eda etti. Bazı vatandaşların da yanlarında getirdikleri seccadeleri kullandıkları görüldü. Belediye ekipleri ayrıca Ayasofya-i Kebir Camii'ne gelen vatandaşlara maske, su ve dezenfektan dağıttı. Mobil büfelerde vatandaşlara ikramda bulunuldu. Cuma namazından sonra Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni görmek için meydandan ayrılmayan vatandaşlar ile yerli ve yabancı turistler, kontrolden geçerek camiyi ziyaret etti. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ndeki cuma namazına yoğun katılım Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ndeki dördüncü cuma namazı, caminin içini ve çevresini dolduran vatandaşların yoğun katılımıyla eda edildi.

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