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İstanbul'da cuma namazı saat kaçta? İstanbul'da cuma ezanı saati ve namaz vakitleri

İstanbul'da cuma namazı saat kaçta?

İslam’ın 5 şartından birisi namaz kılmaktır. İslamiyette cuma namazı da ayrı bir öneme sahiptir. Müslümanlar için büyük bir öneme sahip bu mübarek günlerde vatandaşlar camileri dolduracak. Cuma namazına gidecek olanlar İstanbul'da cuma saat kaçta? sorusunun cevabını merak ediyor. Haberimizde İstanbul'da cuma namazı vakti ve ezan saatlerini bulabilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ayasofya Camii
Ayasofya Camii

Bu hafta da camileri dolduracak olan vatandaşlar, İstanbul'da cuma namazı saat kaçta? sorusunun cevabını merak ediyor.

Biz de sizler için Diyanet takvimine göre, İstanbul'da namaz saatlerini derledik. Haberimizde bugün için İstanbul'da namaz vakitlerini bulabilirsiniz.

İstanbul'da cuma namazı saat kaçta kılınacak?

İstanbul'da cuma ezanı saat 13.08'de okunacak.

Cuma namazı kaç rekattır? Cuma namazı nasıl kılınır?
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Cuma namazı kaç rekattır? Cuma namazı nasıl kılınır?

İstanbul'da namazı vakitleri

Diyanet takvimine göre, İstanbul'da bir haftalık sabah namazı, öğle namazı, ikindi namazı, akşam namazı, yatsı namazı saatleri tablosu.

En güzel ve anlamlı cuma mesajları
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En güzel ve anlamlı cuma mesajları

Tüm illerde Cuma namazı saati için tıklayınız

Cuma Namazının hükmü

Cuma namazı, farziyyeti Kitap, sünnet ve icma ile sabit olan ve hutbeyi de ihtiva eden iki rekatlı, cemaatle kılınan bir namazdır. Yüce Allah, "Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allâh’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allâh’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz." buyurmaktadır (Cumu’a 62/9-10).

Hz. Peygamber, "Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her Müslüman’a farzdır." (Nesâî, Cumu’a, 2; Ebû Dâvûd, Taharet, 129), "Cuma namazını kılmayan birtakım kişiler, ya bundan vazgeçerler ya da Allâh kalplerini mühürler de gafillerden olurlar." (Müslim, Cumu’a, 12; Nesâî, Cumu’a, 2), "Allâh, önemsemeyerek üç Cuma'yı terk eden kişinin kalbini mühürler" (Ebû Dâvûd, Salât, 210; Nesâî, Cumu'a, 2) buyurmaktadır. Cuma namazı, Hz. Peygamber döneminden günümüze kadar bütün Müslümanlarca kılınmış ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir ihtilafa düşülmemiştir.

Cuma namazının hicretten önce farz kılındığına dair rivayetler bulunmakla birlikte, Hz. Peygamber ilk Cuma namazını hicret esnasında Medine yakınındaki Rânûna denilen bir vadide kıldırmıştır.

Ankara'da cuma namazı saat kaçta?
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Ankara'da cuma namazı saat kaçta?

İzmir'de cuma namazı saat kaçta?
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İzmir'de cuma namazı saat kaçta?

Cuma gününün sünnetleri

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Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ndeki cuma namazına yoğun katılım
FOTOĞRAF 11
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İbadete açıldığı 24 Temmuz'dan bu yana vatandaşlar ile yerli ve yabancı turistlerce yoğun şekilde ziyaret edilen Ayasofya-i Kebir Camii'nde dördüncü cuma namazı kılındı.
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Namaz öncesinde cami ve çevresinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, vatandaşların kontrollü şekilde meydana girişini sağladı.
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Kontrol noktalarından geçerek Ayasofya Meydanı'na giren vatandaşlar, ezan vaktini gölgelik alanlarda, ağaç altlarında ve banklarda Kur'an-ı Kerim okuyup, dua ederek ya da yakınlarıyla sohbet ederek bekledi.
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Cuma vaktinde caminin içinin dolması üzerine cemaatin bir kısmı meydanda serili olan hasırlarda, bir kısmı ise Fatih Belediyesi ekiplerince dağıtılan tek kullanımlık seccadeleri yere sererek namazını eda etti. Bazı vatandaşların da yanlarında getirdikleri seccadeleri kullandıkları görüldü.
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Belediye ekipleri ayrıca Ayasofya-i Kebir Camii'ne gelen vatandaşlara maske, su ve dezenfektan dağıttı. Mobil büfelerde vatandaşlara ikramda bulunuldu.
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Cuma namazından sonra Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni görmek için meydandan ayrılmayan vatandaşlar ile yerli ve yabancı turistler, kontrolden geçerek camiyi ziyaret etti.
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Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ndeki cuma namazına yoğun katılım
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ndeki dördüncü cuma namazı, caminin içini ve çevresini dolduran vatandaşların yoğun katılımıyla eda edildi.

Ayasofya Camii ilk günkü heyecanla dolup taşmaya devam ediyor
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Ayasofya Camii ilk günkü heyecanla dolup taşmaya devam ediyor
Ayasofya Camii'sinin açılması üzerinden üç gün geçmesine rağmen hala ilk günkü heyecanla dolup taşıyor. İstanbul'da, okunan akşam ve yatsı ezanıyla birlikte çok sayıda vatandaş, namaz için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne geldi. Caminin açılması üzerinden üç gün geçse de, ilk günkü heyecan devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı personeli, namaz öncesinde sosyal mesafenin korunması için vatandaşları yönlendirdi. 7'den 70'e sosyal mesafe ve maske kuralına uyarak namaz kılan vatandaşlar, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne girmek için uzun kuyruklar oluşturdu.


Faziletli, okunacak ve ezberlenecek sureler, dualar

Fatiha Suresi

Ayetel Kürsi

İnşirah Suresi

Fetih Suresi

Sübhaneke Duası

Yasin Suresi

Nazar Duası

Kehf Suresi

Salavat Duası

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