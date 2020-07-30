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İstanbul'da cuma namazı saat kaçta? İstanbul'da cuma namazı vakti 31 Temmuz

İstanbul'da cuma namazı saat kaçta?

Yarın hem cuma, hem de Kurban Bayramı'nın birinci günü. Müslümanlar için büyük bir öneme sahip bu mübarek günlerde vatandaşlar camileri dolduracak. Cuma namazına gidecek olanlar İstanbul'da cuma saat kaçta? sorusunun cevabını merak ediyor. Haberimizde İstanbul'da cuma namazı vakti ve ezan saatlerini bulabilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sultanahmet Camii'nde cuma namazı.
Sultanahmet Camii'nde cuma namazı.

Yarın 31 Temmuz Cuma. Bu hafta da camileri dolduracak olan vatandaşlar, İstanbul'da cuma namazı saat kaçta? sorusunun cevabını merak ediyor.

Biz de sizler için Diyanet takvimine göre, İstanbul'da namazı saatlerini derledik. Haberimizde bugün için İstanbul'da namaz vakitlerini bulabilirsiniz.

İstanbul'da Kurban Bayramı namazı saat kaçta?
HAYAT
İstanbul'da Kurban Bayramı namazı saat kaçta?

İstanbul'da cuma namazı saat kaçta kılınacak?

İstanbul'da cuma ezanı saat 13.16'da okunacak.

En güzel ve anlamlı cuma mesajları
GÜNDEM
En güzel ve anlamlı cuma mesajları

İstanbul'da namazı vakitleri

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31 Temmuz Cuma

KURBAN BAYRAMI: TAKVA YOLCULUĞU

Muhterem Müslümanlar!

Okuduğum Kevser suresinde Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: "Şüphesiz biz sana bitip tükenmez nimetler verdik. O halde, Rabbin için namaz kıl, kurban kes! Doğrusu sana kin tutan, soyu kesik olanın ta kendisidir."1


Okuduğum hadis-i şerifte ise Peygamberimiz (s.a.s) şöyle buyurmaktadır: "Bugün ilk işimiz, bayram namazı kılmak, sonra dönüp kurban kesmektir. Kim böyle yaparsa sünnetimize uymuş olur."2

Aziz Müminler!

Bugün imanımızı pekiştiren, yüreklerimizi buluşturan, şükrümüzü artıran Kurban Bayramı. Bugün kurban ibadetinin eda edildiği, dua ve gayretin takva ve teslimiyetle güçlendiği gün. Bizleri bu müstesna güne kavuşturan Cenâb-ı Hakk’a sonsuz hamd ü senalar olsun. Bayramları barış ve sevinç günleri ilan eden Sevgili Peygamberimize salat ve selam olsun.

Kıymetli Müslümanlar!

Bütün ibadetlerimizin olduğu gibi, kurbanlarımızın da en önemli gayesi Rabbimize kulluğumuzu, tazim ve muhabbetimizi sunmaktır. Takva şuuruna ulaşarak Rabbimizin razı olduğu kullar zümresine ilhak olmaktır. İnşallah bu bilinçle kurbanlarımızı keseceğiz. Hz. İbrahim’in sözüne sadık oluşunu, Hz. İsmail’in Rabbine teslim oluşunu kendimize örnek edineceğiz.


Değerli Müminler!


Bu bayram, temizlik konusunda her zamankinden daha fazla duyarlı olmaya ihtiyacımız var. Peygamberimizin “Temizlik imanın yarısıdır.”3 hadis-i şerifini hatırlamaya, mümine yakışır bir hassasiyetle hareket etmeye ihtiyacımız var. Korona salgınıyla mücadele ettiğimiz şu günlerde, tedbirlere uymaya, samimiyetle ibadet ederken kendimizi ve çevremizi korumaya mecburuz.

Kardeşlerim!


Kurbanlarımız bize emanettir. Onları incitmeyelim. Şefkatli ve özenli davranalım.

Bayramlar sevinç günleridir. Komşularımızı, akrabalarımızı, hasta, yaşlı ve yalnız kardeşlerimizi bu sevince ortak edelim. Mübarek günlerde dargınlıklara ve küskünlüklere son verelim. Bayramın huzurunu hep birlikte yaşayalım. Ancak hastalıkların yayılmasına sebep olarak bu kıymetli günleri hüzne çevirmeyelim. Maske ve güvenli mesafe kuralına riayet edelim. Bayram günlerinde ve salgın süresince tokalaşmaya, kucaklaşmaya ve musafahaya ara verelim. Ayrıca Arefe günü sabah namazıyla başladığımız ve bayramın dördüncü günü ikindi namazıyla birlikte tamamlayacağımız teşrik tekbirlerini unutmayalım.

Kıymetli Müminler!

Hutbemi bitirirken sizleri bayram süresince kurban kesiminde, ziyaretleşmede, bilhassa trafikte anlayışlı ve sabırlı olmaya davet ediyorum. Yüce Rabbimiz, bizleri her türlü kaza ve beladan muhafaza buyursun. Salgın hastalıklardan, savaş ve acılardan halâs eylesin. Nice bereketli bayramlarda buluştursun. Allah’ın selamı, rahmeti, ikram ve inayeti üzerimize olsun! Bayramımız mübarek olsun!

1. Kevser, 108/1-3.

2. Buhârî, Îdeyn, 3.

3. Tirmizî, Deavât, 86.

Ayasofya-i Kebir Camii'nde ses denemeleri sırasında okunan Amenarrasulü mest etti
OYNAT 03:53
Ayasofya-i Kebir Camii'nde ses denemeleri sırasında okunan Amenarrasulü mest etti
86 yıl aradan sonra 24 Temmuz günü cuma namazıyla ibadete açılacak olan Ayasofya-i Kebir Camii'nde tüm hazırlıkların yanı sıra ses denemeleri de devam ediyor. Sosyal medyada paylaşılan, Bakara Suresi'nin 285 ve 286'ncı ayetlerinin (Amenarrasulü) okunduğu anlar kullanıcılar tarafından çok sayıda paylaşım ve beğeni topladı.

Camilerde cemaatle sabah namazı kılındı: Vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı
FOTOĞRAF 16
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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, dün gece saatlerinde sosyal medya hesabından cemaatin maske ve mesafe kuralına uyarak tüm vakitlerde camilerde namaz kılabileceğini açıkladı.
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Açıklamanın ardından görevliler tarafından İstanbul’daki camiler, sabah namazı için korona virüs (Covid-19) tedbirleri çerçevesinde hazır hale getirildi.
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Evlerinden getirdikleri seccadeyle camiye girdiler Camilerin tüm vakitlerde serbest olduğunu duyan vatandaşlar, sabah ezanında Eyüp Sultan Camisi’ne akın etti.
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Vatandaşlar, maskeli ve mesafe kurallarına uyarak evlerinden getirdikleri seccadeyle camiye girdi.
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Vatandaşlar namaz öncesi duygu dolu anlar yaşadı <br> <br> Namaz önce Kur’an-ı Kerim okunurken, haşir sırasında bazı vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı, 3 ay sonra camide sabah namazını kılmanın sevinciyle gözyaşı döktü.
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Okunan Kuran-ı Kerimin ardından erkekler ve kadınlar kendilerine ait bölümlerde sosyal mesafeli olarak saf tutup, sabah namazını kıldı.
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Tedbirler kapsamında şadırvanlar ve tuvaletlerin kapalı olduğu görüldü. Namazın bitmesinin ardından vatandaşlar, Eyüp Sultan Türbesi’nin dışında dua etti.
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Çok heyecanlı olduğunu söyleyen cami cemaatinden Mehmet Emin Türen, “Çok heyecanlıyız, Allah’a hamdolsun Rabbim bu günleri gösterdi bizlere. Camiden uzaklaşmıştık, camimize kavuştuk elhamdülillah, namazımıza kavuştuk” dedi.
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Çok mutlu olduklarını anlatan Muhammet Zahit Keleş, “Hasret kalmıştık, kardeşimle beraber geldik. O da üniversite sınavına hazırlanıyor, dua ettik. Birlikte sabah namazını kıldık. Çok mutluyuz, inşallah tekrar yan yana saf tutarız” diye konuştu.
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Ankara'da camilerde 100 gün sonra cemaatle ilk sabah namazı kılındı <br> <br> Koronavirüs ile mücadele kapsamında, toplu ibadete kapatılan camiler; cuma, öğle ve ikindi namazlarının ardından, sabah, akşam ve yatsı namazları için de cemaate açıldı. Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde de ilk sabah namazı, yaklaşık 20 kişilik cemaat ile kılındı.
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Maske ve kişisel seccadeleri ile gelen vatandaşlar, cami girişindeki dezenfektandan kullanarak cemaate katıldı. Cami imamı namazdan önce vatandaşları, safların sosyal mesafeye uygun oluşturulması ve namaz sırasında maskelerinin takılı olması konusunda uyardı.
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Bursa'da camilerde 100 gün sonra cemaatle sabah namazı kılındı <br> <br> Koronavirüs pandemisi nedeniyle 15 Mart'ta toplu ibadete ara verilen camiler salgına karşı alınan önlemler kapsamında hijyen ve dezenfekte uygulamalarının ardından yeniden 5 vakit toplu ibadete açıldı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada camilerin 5 vakit toplu ibadete açılacağını duyurmasının ardından Bursa’da cemaat ile ilk sabah namazı, selatin camilerinden Ulu Cami'de de kılındı.
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Bursa’da sabahın ilk ışıklarıyla birlikte vatandaşlar sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun şekilde, girişte dezenfektan kullanarak, 1,5 metre aralıklarla kıbleye yöneldi, maskeyle namaza durdu.
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Camilerde camilerde sabah namazı kılındı: 3 ay sonra camiye kavuşan vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı
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Camilerde camilerde sabah namazı kılındı: 3 ay sonra camiye kavuşan vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı
Title
Camilerde camilerde sabah namazı kılındı: 3 ay sonra camiye kavuşan vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı
Camilerde cemaatle sabah namazı kılındı: Vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın, maske ve mesafe kurallarına uyularak camiler tüm vakitlere açılacak açıklamasının ardından, cemaat sabah namazında camilere kavuştu. Üç ay sonra sabah namazında camiye kavuşan vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı.

Ankara'da cuma namazı saat kaçta?
GÜNDEM
Ankara'da cuma namazı saat kaçta?

İzmir'de cuma namazı saat kaçta?
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İzmir'de cuma namazı saat kaçta?

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