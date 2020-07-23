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İstanbul'da cuma namazı saat kaçta? İstanbul'da cuma namazı vakti

İstanbul'da cuma namazı saat kaçta?

Müslümanlar için büyük bir öneme sahip mübarek cuma gününde bu hafta da vatandaşlar camileri dolduracak. Cuma namazına gidecek olanlar İstanbul'da cuma saatini arıyor. Camileri dolduracak cemaat İstanbul'da cuma namazı saat kaçta? sorusunun cevabını merak ediyor. Haberimizde İstanbul'da cuma namazı vakti ve ezan saatlerini bulabilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sultanahmet Camii'nde cuma namazı.
Sultanahmet Camii'nde cuma namazı.

Yarın 24 Temmuz Cuma. Bu hafta da camileri dolduracak olan vatandaşlar, İstanbul'da cuma namazı saat kaçta? sorusunun cevabını merak ediyor.

Biz de sizler için Diyanet takvimine göre, İstanbul'da namazı saatlerini derledik. Haberimizde bugün için İstanbul'da namaz vakitlerini bulabilirsiniz.

İstanbul'da cuma namazı saat kaçta kılınacak?

İstanbul'da cuma ezanı saat 13.16'da okunacak.

En güzel ve anlamlı Cuma mesajları
GÜNDEM
En güzel ve anlamlı Cuma mesajları

İstanbul'da namazı vakitleri

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Ayasofya-i Kebir Camii'nde ses denemeleri sırasında okunan Amenarrasulü mest etti
OYNAT 03:53
Ayasofya-i Kebir Camii'nde ses denemeleri sırasında okunan Amenarrasulü mest etti
86 yıl aradan sonra 24 Temmuz günü cuma namazıyla ibadete açılacak olan Ayasofya-i Kebir Camii'nde tüm hazırlıkların yanı sıra ses denemeleri de devam ediyor. Sosyal medyada paylaşılan, Bakara Suresi'nin 285 ve 286'ncı ayetlerinin (Amenarrasulü) okunduğu anlar kullanıcılar tarafından çok sayıda paylaşım ve beğeni topladı.

24 Temmuz Cuma hutbesi: AYASOFYA FETHİN NİŞANESİ, FATİH'İN EMANETi


Muhterem Müslümanlar!


Bugün, Ayasofya’nın kubbelerinde yeniden tekbir, tehlil ve salavatların yankılandığı, minarelerinden ezan ve salâların yükseldiği gündür. Evlad-ı Fatihan’ın hasreti, ulu mabedin sessizliği sona eriyor. Ayasofya Cami-i Şerifi bugün yeniden mümin ve muvahhit cemaatine kavuşuyor.
Bizleri böyle şerefli ve tarihî bir günde bir araya getiren Rabbimize sonsuz hamd ü senalar olsun. “Konstantiniyye mutlaka fetholunacaktır. Onu fetheden komutan ne güzel komutandır! Ve o asker, ne güzel askerdir!”1buyurarak fethi müjdeleyen Resûl-i Ekrem Efendimize salat ve selam olsun.


Bu müjdeye nail olma aşkıyla yollara düşen İstanbul’un manevi mimarı Ebû Eyyûb el-Ensârî Hazretleri başta olmak üzere, ashab-ı kirama, onların kutlu izinden gidenlere, Anadolu’yu bize vatan eylemiş, korumuş ve emanet etmiş olan bütün şehit ve gazilerimize selam olsun.
Çağının en gelişmiş teknolojisini üreten, gemilerini karadan yürüten, Allah’ın izni ve inayetiyle İstanbul’u fetheden, sonra da bu aziz şehrin tek bir taşına bile zarar gelmesine izin vermeyen, o genç ve dirayetli padişaha, Fatih Sultan Mehmet Han’a selam olsun.
Ayasofya, asırlar öncesinden gelen gül rengi bir muştudur. Ayasofya, fethin nişanesi ve kıyamete kadar cami olması kaydıyla onu vakfeden Fatih’in emanetidir. Bu nadide emanetin cemaatine kavuşması için dünden bugüne canla başla emek veren büyüklerimize, ilim ve fikir insanlarımıza, irfan ve ihsan öncülerimize, tüm kardeşlerimize selam olsun.


Aziz Müminler!


Ayasofya’nın yeniden ibadete açılması, beş asır boyunca cami olarak müminleri bağrına basan mukaddes bir mekânın, aslî vasfını kazanmasıdır.
Ayasofya’nın yeniden ibadete açılması, başta Mescid-i Aksa olmak üzere, yeryüzünün bütün mahzun ve mazlum mescitlerinin ümide kavuşmasıdır.
Ayasofya’nın ibadete açılması, temeli tevhid, tuğlası ilim, harcı erdem olan medeniyetimizin yükselmeye devam edişidir.


Kıymetli Müslümanlar!


Bizim medeniyetimiz, cami merkezli bir medeniyettir. Camilerimiz, birlik ve dirliğimizin, ilim ve irfanımızın kaynağıdır. Yüce Rabbimiz, cami ve mescitleri imar edenler hakkında şöyle buyurmaktadır: “Allah’ın mescitlerini ancak Allah’a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren ve Allah’tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte doğru yolda oldukları umulanlar bunlardır.”2
Bir caminin yapılması ve varlığını koruması için gayret gösteren kimseleri Peygamberimiz cennetle müjdeler: “Her kim Allah için bir mescit bina ederse, Allah da ona cennette bu mescidin benzeri bir köşk bina eder.”3

Aziz Müslümanlar!


Şimdi bize düşen, birlik ve kardeşlik şuuruyla camilerimizi canlı tutmaktır. Camilerimizi hayatımızın merkezine almaktır. Kadınıyla erkeğiyle, çocuğuyla, genciyle, yaşlısıyla camilerimizde olmak, camilerimizle hayat bulmaktır. Ayasofya Cami-i Şerifi’nin ifade ettiği ulvi anlamlara sahip çıkmak için daha büyük bir inanç, azim, kararlılık, heyecan ve özveri ile çalışmaktır.

Camilerde cemaatle sabah namazı kılındı: Vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı
FOTOĞRAF 16
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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, dün gece saatlerinde sosyal medya hesabından cemaatin maske ve mesafe kuralına uyarak tüm vakitlerde camilerde namaz kılabileceğini açıkladı.
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Açıklamanın ardından görevliler tarafından İstanbul’daki camiler, sabah namazı için korona virüs (Covid-19) tedbirleri çerçevesinde hazır hale getirildi.
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Evlerinden getirdikleri seccadeyle camiye girdiler Camilerin tüm vakitlerde serbest olduğunu duyan vatandaşlar, sabah ezanında Eyüp Sultan Camisi’ne akın etti.
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Vatandaşlar, maskeli ve mesafe kurallarına uyarak evlerinden getirdikleri seccadeyle camiye girdi.
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Vatandaşlar namaz öncesi duygu dolu anlar yaşadı <br> <br> Namaz önce Kur’an-ı Kerim okunurken, haşir sırasında bazı vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı, 3 ay sonra camide sabah namazını kılmanın sevinciyle gözyaşı döktü.
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Okunan Kuran-ı Kerimin ardından erkekler ve kadınlar kendilerine ait bölümlerde sosyal mesafeli olarak saf tutup, sabah namazını kıldı.
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Tedbirler kapsamında şadırvanlar ve tuvaletlerin kapalı olduğu görüldü. Namazın bitmesinin ardından vatandaşlar, Eyüp Sultan Türbesi’nin dışında dua etti.
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Çok heyecanlı olduğunu söyleyen cami cemaatinden Mehmet Emin Türen, “Çok heyecanlıyız, Allah’a hamdolsun Rabbim bu günleri gösterdi bizlere. Camiden uzaklaşmıştık, camimize kavuştuk elhamdülillah, namazımıza kavuştuk” dedi.
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Çok mutlu olduklarını anlatan Muhammet Zahit Keleş, “Hasret kalmıştık, kardeşimle beraber geldik. O da üniversite sınavına hazırlanıyor, dua ettik. Birlikte sabah namazını kıldık. Çok mutluyuz, inşallah tekrar yan yana saf tutarız” diye konuştu.
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Ankara'da camilerde 100 gün sonra cemaatle ilk sabah namazı kılındı <br> <br> Koronavirüs ile mücadele kapsamında, toplu ibadete kapatılan camiler; cuma, öğle ve ikindi namazlarının ardından, sabah, akşam ve yatsı namazları için de cemaate açıldı. Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde de ilk sabah namazı, yaklaşık 20 kişilik cemaat ile kılındı.
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Maske ve kişisel seccadeleri ile gelen vatandaşlar, cami girişindeki dezenfektandan kullanarak cemaate katıldı. Cami imamı namazdan önce vatandaşları, safların sosyal mesafeye uygun oluşturulması ve namaz sırasında maskelerinin takılı olması konusunda uyardı.
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Bursa'da camilerde 100 gün sonra cemaatle sabah namazı kılındı <br> <br> Koronavirüs pandemisi nedeniyle 15 Mart'ta toplu ibadete ara verilen camiler salgına karşı alınan önlemler kapsamında hijyen ve dezenfekte uygulamalarının ardından yeniden 5 vakit toplu ibadete açıldı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada camilerin 5 vakit toplu ibadete açılacağını duyurmasının ardından Bursa’da cemaat ile ilk sabah namazı, selatin camilerinden Ulu Cami'de de kılındı.
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Bursa’da sabahın ilk ışıklarıyla birlikte vatandaşlar sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun şekilde, girişte dezenfektan kullanarak, 1,5 metre aralıklarla kıbleye yöneldi, maskeyle namaza durdu.
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Camilerde camilerde sabah namazı kılındı: 3 ay sonra camiye kavuşan vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı
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Camilerde camilerde sabah namazı kılındı: 3 ay sonra camiye kavuşan vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı
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Camilerde camilerde sabah namazı kılındı: 3 ay sonra camiye kavuşan vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı
Camilerde cemaatle sabah namazı kılındı: Vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın, maske ve mesafe kurallarına uyularak camiler tüm vakitlere açılacak açıklamasının ardından, cemaat sabah namazında camilere kavuştu. Üç ay sonra sabah namazında camiye kavuşan vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı.

Ankara'da cuma namazı saat kaçta?
GÜNDEM
Ankara'da cuma namazı saat kaçta?

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İzmir'de cuma namazı saat kaçta?

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