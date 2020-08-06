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İstanbul'da cuma namazı saat kaçta? İstanbul'da cuma namazı vakti 7 Ağustos

İstanbul'da cuma namazı saat kaçta?

Müslümanlar için büyük bir öneme sahip bu mübarek günlerde vatandaşlar camileri dolduracak. Cuma namazına gidecek olanlar İstanbul'da cuma saat kaçta? sorusunun cevabını merak ediyor. Haberimizde İstanbul'da cuma namazı vakti ve ezan saatlerini bulabilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sultanahmet Camii'nde cuma namazı.
Sultanahmet Camii'nde cuma namazı.

Yarın 7 Ağustos Cuma. Bu hafta da camileri dolduracak olan vatandaşlar, İstanbul'da cuma namazı saat kaçta?sorusunun cevabını merak ediyor.

Biz de sizler için Diyanet takvimine göre, İstanbul'da namazı saatlerini derledik. Haberimizde bugün için İstanbul'da namaz vakitlerini bulabilirsiniz.

İstanbul'da cuma namazı saat kaçta kılınacak?

İstanbul'da cuma ezanı saat 13.15'te okunacak.

En güzel ve anlamlı cuma mesajları
GÜNDEM
En güzel ve anlamlı cuma mesajları

İstanbul'da namazı vakitleri

İstanbul'da bir haftalık namaz vakitleri.

Tüm illerde Cuma namazı saati için tıklayınız

Ayasofya-i Kebir Camii'nde ses denemeleri sırasında okunan Amenarrasulü mest etti
OYNAT 03:53
Ayasofya-i Kebir Camii'nde ses denemeleri sırasında okunan Amenarrasulü mest etti
86 yıl aradan sonra 24 Temmuz günü cuma namazıyla ibadete açılacak olan Ayasofya-i Kebir Camii'nde tüm hazırlıkların yanı sıra ses denemeleri de devam ediyor. Sosyal medyada paylaşılan, Bakara Suresi'nin 285 ve 286'ncı ayetlerinin (Amenarrasulü) okunduğu anlar kullanıcılar tarafından çok sayıda paylaşım ve beğeni topladı.

Cuma Namazının hükmü

Cuma namazı, farziyyeti Kitap, sünnet ve icma ile sabit olan ve hutbeyi de ihtiva eden iki rekatlı, cemaatle kılınan bir namazdır. Yüce Allah, "Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allâh’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allâh’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz." buyurmaktadır (Cumu’a 62/9-10).

Hz. Peygamber, "Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her Müslüman’a farzdır." (Nesâî, Cumu’a, 2; Ebû Dâvûd, Taharet, 129), "Cuma namazını kılmayan birtakım kişiler, ya bundan vazgeçerler ya da Allâh kalplerini mühürler de gafillerden olurlar." (Müslim, Cumu’a, 12; Nesâî, Cumu’a, 2), "Allâh, önemsemeyerek üç Cuma'yı terk eden kişinin kalbini mühürler" (Ebû Dâvûd, Salât, 210; Nesâî, Cumu'a, 2) buyurmaktadır. Cuma namazı, Hz. Peygamber döneminden günümüze kadar bütün Müslümanlarca kılınmış ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir ihtilafa düşülmemiştir.

Cuma namazının hicretten önce farz kılındığına dair rivayetler bulunmakla birlikte, Hz. Peygamber ilk Cuma namazını hicret esnasında Medine yakınındaki Rânûna denilen bir vadide kıldırmıştır.

Ayasofya’da ilk bayram namazı drone ile görüntülendi
FOTOĞRAF 10
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Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde bayram coşkusu yaşandı.
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Binlerce vatandaş Ayasofya önündeki alanda saf tuttu.
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Ayasofya'da 86 yıl sonra kılınan ilk bayram namazı drone ile havadan da görüntülendi.
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Binlerce vatandaşın meydanda sosyal mesafe kurallarına uyarak kıldığı namaz, eşsiz görüntüler oluşturdu.
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Ayasofya’da ilk bayram namazı drone ile görüntülendi
Title
Ayasofya’da ilk bayram namazı drone ile görüntülendi
Title
Ayasofya’da ilk bayram namazı drone ile görüntülendi
Title
Ayasofya’da ilk bayram namazı drone ile görüntülendi
Title
Ayasofya’da ilk bayram namazı drone ile görüntülendi
Title
Ayasofya’da ilk bayram namazı drone ile görüntülendi
Ayasofya’da ilk bayram namazı drone ile görüntülendi
Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde bayram namazı coşkusu drone ile görüntülendi. 86 yıl sonra kılınan ilk bayram namazında binlerce vatandaşın saf tutuğu görüldü.


Ankara'da cuma namazı saat kaçta?
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