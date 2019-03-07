Gündem İstanbulda cuma namazı saat kaçta?
İSTANBUL

Cuma namazı saat kaçta? İstanbul'da cuma namazı saati ve namaz vakitleri

İstanbul'da cuma namazı saat kaçta?

Müslümanlar için büyük bir öneme sahip mübarek cuma gününde bu hafta da vatandaşlar camileri dolduracak. İstanbul'da cuma namazı saatleri merak ediliyor. Haberimizde İstanbul'da cuma namazı vakti ve ezan saatlerini bulabilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cuma namazı bu hafta da büyük bir katılımla kılınacak.
Cuma namazı bu hafta da büyük bir katılımla kılınacak.

Yarın 8 Mart Cuma. Bu hafta da camileri dolduracak olan vatandaşlar, İstanbul'da Cuma namazı saat kaçta? sorusunun cevabını merak ediyor.

Biz de sizler için Diyanet takvimine göre, İstanbul'da Cuma namazı saatlerini derledik. Haberimizde bugün için İstanbul'da namaz vakitlerini bulabilirsiniz.

İstanbul'da Cuma ezanı saat 13.20'de okunacak.

İstanbul'da namaz vakitleri (8 Mart)

İstanbul'da öğle namazı vakti saat 13.20

İstanbul'da ikindi namazı vakti saat 16.33

İstanbul'da akşam namazı vakti saat 19.09

İstanbul'da yatsı namazı vakti saat 20.28'de.

Tüm illerde Cuma namazı saati için tıklayınız

En güzel resimli Cuma mesajları
FOTOĞRAF 24
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En güzel resimli cuma mesajları
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En güzel resimli cuma mesajları
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En güzel resimli cuma mesajları
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En güzel resimli cuma mesajları
Title
En güzel resimli cuma mesajları
Title
En güzel resimli cuma mesajları
Title
En güzel resimli cuma mesajları
Title
En güzel resimli cuma mesajları
Title
En güzel resimli cuma mesajları
Title
En güzel resimli cuma mesajları
Title
En güzel resimli cuma mesajları
Title
En güzel resimli cuma mesajları
Title
En güzel resimli cuma mesajları
Title
En güzel resimli cuma mesajları
Title
En güzel resimli cuma mesajları
Title
En güzel resimli cuma mesajları
Title
En güzel resimli cuma mesajları
Title
En güzel resimli cuma mesajları
Title
En güzel resimli cuma mesajları
Title
En güzel resimli cuma mesajları
Title
En güzel resimli cuma mesajları
Title
En güzel resimli cuma mesajları
Title
En güzel resimli cuma mesajları
Title
En güzel resimli cuma mesajları
En güzel resimli Cuma mesajları
En güzel resimli Cuma mesajlarını sizler için derledik. Müslümanlar için büyük bir öneme sahip bu mübarek cuma gününde, sizler için hazırladığımız SMS olarak gönderebileceğiniz, Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp, sosyal medyada paylaşabileceğiniz cuma mesajlarını haberimizde bulabilirsiniz.


Cuma namazı kaç rekattır?

Diyanet İşleri Bakanlığı merak edilen "Cuma namazı kaç rekattır?" sorusunun cevabını açıkladı. Yapılan açıklama şöyle:

Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, I, 269).

İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî’, I, 285).

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En güzel yazılı ve görsel Cuma mesajları
GÜNDEM
En güzel yazılı ve görsel Cuma mesajları

Cuma hutbesi: Bereket mevsimi: Üç aylar

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 1 Mart Cuma hutbesi yayımlandı. Bu haftaki cuma hutbesinin konusu "Bereket mevsimi: Üç aylar" olacak.

Muhterem Müslümanlar!

Rahmet ve mağfiret iklimi olan üç ayların eşiğindeyiz. Bizleri bu mübarek günlere ulaştıran Cenâb-ı Allah’a hamd ü senâlar olsun. Âlemlere rahmet olarak gönderilen Sevgili Peygamberimize salât ve selam olsun.

Recep, Şaban ve Ramazan’ı içinde barındıran üç aylar, Regâib gecesiyle başlar. Miraç ve Berat gecesiyle devam eder. Bin aydan daha hayırlı Kadir gecesiyle zirveye ulaşır. Birlik ve beraberliğimizi güçlendiren, ülfet ve muhabbetimizi artıran Ramazan bayramıyla taçlanır. Üç aylar, hasretle yolunu gözlediğimiz, gönül hanemize konuk ettiğimiz kutlu misafirimizdir. Allah Resûlü (s.a.s), üç ayları karşılarken şöyle dua etmiştir: “Allah’ım! Recep ve Şaban aylarını hakkımızda mübarek eyle, bizi Ramazan ayına ulaştır.” 1

Kıymetli Müminler!

Üç aylar, ilâhî rahmetin oluk oluk aktığı, manevi huzur ve sükûnun gönüllere indiği kıymetli bir zaman dilimidir. Bizler bu mübarek vakitlerde ömrümüzün muhasebesini yapar, yaratılış gayemizi yeniden idrak ederiz. Kulluk ve ibadete, hayır ve hasenata, iyilik ve güzelliklere her zamankinden daha fazla yönelir, gönül dünyamızı imar ederiz. Hayatın karmaşası içinde ihmal ettiğimiz görev ve sorumluluklarımızı hatırlarız.

Değerli Müslümanlar!

Önümüzdeki hafta Perşembe gününü Cuma’ya bağlayan gece feyz ve bereketle dolu Regâib gecesidir. Regâib, özlenen, rağbet edilen ve değer verilen demektir. Regâib gecesi, üç ayların müjdecisi, Kur’an ayı Ramazan’ın habercisidir. Bu gece, akıp giden hayatımızda asıl kazancın, Cenâb-ı Hakk’a yönelmek, kulluk sözümüzü tutmak olduğunu bize hatırlatır.

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Muhterem Müminler!

Yüce Rabbimiz, hutbemin başında okuduğum ayet-i kerimede şöyle buyurmaktadır: “Ey iman edenler! Allah’a itaatsizlikten sakının. Herkes yarın için ne hazırladığına baksın! Evet, Allah’a itaatsizlikten sakının; şüphesiz Allah yapıp ettiklerinizin tamamından haberdardır.”2 Bu ilâhî hitaba uygun olarak her mümin, rahmet ve mağfiretle dolu üç aylarda daha fazla iyilik yapmaya vesile aramalıdır. İyiliğin yolları pek çoktur. Bazen yolunu şaşıran birine yol göstermektir iyilik. Bazen insanlara eziyet veren bir şeyi yoldan kaldırmaktır. Bazen de ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmak, onlara infakta bulunmaktır. İnfak ise sadece parayla yapılan bir iyilik değildir. Sevgili Peygamberimiz (s.a.s), “Her iyilik sadakadır” 3 buyurarak nice infak çeşidine işaret etmiştir. Şifa bekleyen bir hastanın derdine derman, hastalığına çare olmak da bir infaktır. Dünyevî hiçbir karşılık beklemeden, hastalarımıza umut ışığı olmak, organ, ilik ve kök hücre bağışında bulunmak ne asil bir davranıştır! Şüphesiz dinî ve insanî sorumluluğumuzun gereği olan böylesi davranışlar bereket ve mağfiret iklimi olan üç aylarda Rabbimizin rızasını bize kazandıracak en önemli amellerdendir. Nitekim Cenâb-ı Hak, Kur’an-ı Kerim’de “Kim bir canı kurtarırsa, bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur”4 buyurur.

Muhterem Müslümanlar!

Üç aylar, müminlere açılmış bir fırsat kapısıdır. Bu gün ve geceleri Rabbimizin rızasını kazanmak için vesile kılalım. Ancak kulluğumuz yalnızca bu gün ve gecelerle sınırlı kalmasın. Hayatımız boyunca rağbetimiz daima Yüce Mevlâ’ya olsun.

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Bu vesile ile necip milletimizin ve bütün İslam âleminin Regâib Kandili’ni tebrik ediyorum. Üç ayların rahmet, mağfiret ve bereket ikliminin insanlığın hidayetine, barış ve huzuruna vesile olmasını Yüce Rabbimden niyaz ediyorum.

1. Taberânî, el-Mu’cemü’l-evsat, IV, 189; Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259.

2. Haşr, 59/18.

3. Buhârî, Edeb, 33.

4. Mâide, 5/32.

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