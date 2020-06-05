İstanbul'da cuma trafiği yoğunluğu: Yüzde 56'yı gösterdi

İstanbul'da normalleşme süreciyle birlikte haftanın son iş gününde akşam trafiğinde yoğunluk yaşanıyor. Saat 16.30 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 56'ye ulaştı.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Merter D-100 Karayolu'nda yoğunluk gözlendi.
İstanbul'da normalleşme süreciyle birlikte haftanın son iş gününde akşam trafiğinde yoğunluk yaşanıyor. Saat 16.30 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 56'ye ulaştı.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Merter D-100 Karayolu'nda yoğunluk gözlendi.
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