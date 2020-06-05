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Gündem İstanbulda cuma trafiği yoğunluğu Yüzde 56yı gösterdi
İSTANBUL

İstanbul'da cuma trafiği yoğunluğu: Yüzde 56'yı gösterdi

İstanbul'da cuma trafiği yoğunluğu: Yüzde 56'yı gösterdi

İstanbul'da normalleşme süreciyle birlikte haftanın son iş gününde akşam trafiğinde yoğunluk yaşanıyor. Saat 16.30 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 56'ye ulaştı.

Haber Merkezi DHA
İstanbul trafiğinde yoğunluk yaşanıyor.
İstanbul trafiğinde yoğunluk yaşanıyor.

İstanbul'da normalleşme süreciyle birlikte haftanın son iş gününde akşam trafiğinde yoğunluk yaşanıyor. Saat 16.30 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 56'ye ulaştı.

DHA

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Merter D-100 Karayolu'nda yoğunluk gözlendi.

İstanbul trafiğinde sabah yoğunluğu
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İstanbul trafiğinde sabah yoğunluğu
İstanbul'da normalleşme süreciyle birlikte haftanın son iş gününde sabah trafiğinde yoğunluk yaşanıyor. Saat 08.30 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 35'lere ulaştı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Bahçelievler D-100 Karayolu'nda yoğunluk gözlendi.

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