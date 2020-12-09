İstanbul'un 11 ilçesinde DEAŞ'a yönelik operasyon

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Yabancı Terörist Savaşçı (YTS) olduğu ve DEAŞ ile bağlantılı olduğu değerlendirilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon
Soruşturma kapsamında 11 İlçede belirlenen 22 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon.
Yapılan operasyonlarda yabancı uyruklu oldukları öğrenilen çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
FOTOĞRAF 18
Adana’da torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Özel Harekat polislerinin de desteği ile şafak vakti söz konusu şahısların evlerine eş zamanlı baskınlar yapıldı.
Baskın düzenlenen adresler dedektör köpeklerince arandı.
. Özel Harekat timleri, bazı evlerin demir kapılarını koçbaşlarıyla kırarak içeriye girerken, haklarında yakalama kararı bulunan şüpheliler gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
. Özel Harekat timleri, bazı evlerin demir kapılarını koçbaşlarıyla kırarak içeriye girerken, haklarında yakalama kararı bulunan şüpheliler gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
. Özel Harekat timleri, bazı evlerin demir kapılarını koçbaşlarıyla kırarak içeriye girerken, haklarında yakalama kararı bulunan şüpheliler gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
. Özel Harekat timleri, bazı evlerin demir kapılarını koçbaşlarıyla kırarak içeriye girerken, haklarında yakalama kararı bulunan şüpheliler gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
. Özel Harekat timleri, bazı evlerin demir kapılarını koçbaşlarıyla kırarak içeriye girerken, haklarında yakalama kararı bulunan şüpheliler gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
. Özel Harekat timleri, bazı evlerin demir kapılarını koçbaşlarıyla kırarak içeriye girerken, haklarında yakalama kararı bulunan şüpheliler gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
. Özel Harekat timleri, bazı evlerin demir kapılarını koçbaşlarıyla kırarak içeriye girerken, haklarında yakalama kararı bulunan şüpheliler gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
. Özel Harekat timleri, bazı evlerin demir kapılarını koçbaşlarıyla kırarak içeriye girerken, haklarında yakalama kararı bulunan şüpheliler gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
. Özel Harekat timleri, bazı evlerin demir kapılarını koçbaşlarıyla kırarak içeriye girerken, haklarında yakalama kararı bulunan şüpheliler gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
. Özel Harekat timleri, bazı evlerin demir kapılarını koçbaşlarıyla kırarak içeriye girerken, haklarında yakalama kararı bulunan şüpheliler gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
. Özel Harekat timleri, bazı evlerin demir kapılarını koçbaşlarıyla kırarak içeriye girerken, haklarında yakalama kararı bulunan şüpheliler gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
. Özel Harekat timleri, bazı evlerin demir kapılarını koçbaşlarıyla kırarak içeriye girerken, haklarında yakalama kararı bulunan şüpheliler gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
. Özel Harekat timleri, bazı evlerin demir kapılarını koçbaşlarıyla kırarak içeriye girerken, haklarında yakalama kararı bulunan şüpheliler gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
Adana’da şafak vakti eş zamanlı 'torbacı' operasyonu
Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlara bu sabah bir yenisi daha eklendi. Gelen istihbarat üzerine harekete geçen polis ekipleri özel harekat polislerinin desteğiyle torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarının evlerine eş zamanlı baskınlar düzenledi. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
FOTOĞRAF 15
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kentin birçok bölgesinde uygulama noktası oluşturdu.
Osmangazi ilçesi Yakın Çevre Yolu Soğanlı mevkisinde uygulama yapan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 34 JT 9432 plakalı otomobilin geri manevra yaparak uygulama noktasından kaçmaya çalıştığını fark etti.
Bunun üzerine harekete geçen ekipler ters istikamette kaçan otomobili kovalamaca sonucu durdurdu. Otomobilde bulunan sürücü Baran K. ile S.A. ve T.A. ile ilgili Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapılırken, araçta yapılan aramada 150 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Araçta bulunan 3 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden toplam 9 bin 558 TL cezai işlem uygulandı. Bu arada otomobilde yapılan aramada 150 grum uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan ve polis merkezine götürülen şüphelilenden T.A., sokağa çıkma kısıtlamasının hatırlatılması üzerine basın mensuplarına Yasaklar ne için var, çiğnenmek için dedi. Olay yerinde kendisini görüntüleyen basın mensubunun kamerasına da saldıran T.A. kendisine zarar vermeye çalıştı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
Uyuşturucu ile yakalanan zanlıdan 'Pes' dedirten sözler: Yasaklar ne için var, çiğnenmek için!
Bursa'da kısıtlama sebebiyle oluşturulan polis noktasında durdurulan araçtan 150 gram esrar maddesi çıkarken, 3 kişi gözaltına alındı. Uyuşturucu madde ile yakalanan şüpheliler “uyuşturucu yok ekmek var” diye tepki gösterirken sokağa çıkma kısıtlamasının hatırlatılması üzerine "Yasaklar ne için var, çiğnenmek için" dedi.