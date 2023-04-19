İstanbul'da DEAŞ ve El Kaide operasyonu: 6 şüpheli yakalandı

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP kanadından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamalara bir yenisi eklendi. HDP'li Hasip Kaplan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, seçimlerden bir gün sonrasını işaret ederek, Erdoğan'ı tehdit etti. Kaplan paylaşımında, Kemal Kılıçdaroğlu'nun da vaadi olan terör hükümlüsü Selahattin Demirtaş'ın hapisten çıkacağını vurgulayıp, "15 Mayıs'ta Selo çıkacak, Tayyip girecek" ifadelerini kullandı.