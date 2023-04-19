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İstanbul'da DEAŞ ve El Kaide operasyonu: 6 şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri DEAŞ ve EL Kaide ile bağlantılı şüphelilere yönelik 7 ilçede 10 farklı adrese eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda 6 yabancı uyruklu şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

10:57 . 19/04/2023 Çarşamba
AA
El Kaide ve DEAŞ operasyonunda yakalandılar.

El Kaide ve DEAŞ operasyonunda yakalandılar.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ ile El Kaide terör örgütleri ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı faaliyet yürüten şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.



10 adrese eş zamanlı operasyon

Ekipler, ülke için tehlike oluşturdukları değerlendirilen "yabancı terörist savaşçı" diye nitelendirilen şüphelilerin yakalanması için 7 ilçede belirlenen 10 adrese operasyon düzenledi.


Operasyonda gözaltına alınan 6 yabancı uyruklu şüpheli, emniyete götürüldü.





#DEAŞ terör örgütü
#İstanbul
#operasyon
#El Kaide
34 dakika önce
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