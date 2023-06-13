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İstanbul'da DEAŞ'ın finans sorumlusuna para gönderen 4 şüpheli yakalandı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'ın finans sorumlusunun hesabına para gönderdiği belirlenen 4 şüpheli ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

11:57 . 13/06/2023 Salı
AA
DEAŞ'ın finans sorumlusuna para gönderen 4 şüpheli yakalandı

DEAŞ'ın finans sorumlusuna para gönderen 4 şüpheli yakalandı

İstanbul'da, terör örgütü DEAŞ'ın finans sorumlusunun hesabına para gönderdiği belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terörizm finansmanının önlenmesine yönelik çalışma kapsamında DEAŞ'ın çatışma bölgelerinde finans sorumlusu olarak faaliyet gösteren C.D. kod adlı M.A'nın banka hesabına İstanbul'dan para transferi gerçekleştirildiğini tespit etti.

Çalışmalarını tamamlayan ekipler, 6 ilçede düzenledikleri eş zamanlı operasyonda söz konusu hesaba para yolladıkları belirlenen 4 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.






#DEAŞ
#İstanbul
#operasyon
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