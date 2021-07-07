İstanbul'da dekontlu dilendirici çetesine operasyon: 12 çocuk kurtarıldı

Emniyet kaynaklarının verdiği bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana’dan İstanbul’a getirilen kadın ve çocukların metro, metrobüs, trafik ışıkları ve turistlerin yoğun olduğu bölgelerde zorla dilendirildiği yönünde ihbar alarak çeteye yönelik olarak operasyon düzenledi.

Banka dekontları ele geçirildi

Yürütülen soruşturma kapsamında Zeytinburnu ilçesi Maltepe Mahallesinde dün kadın ve çocukların tutulduğu adrese gerçekleştirilen operasyonlarda, dilencilik çetesinin lideri A.Y. ve beraberinde 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Eş zamanlı baskınlarda zorla dilendirildiği öğrenilen 12 çocuk ise kurtarıldı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 2 bin 500 lirası metal olmak üzere toplam 7 bin 100 TL , çok sayıda telefon ile çete lideri Adem Y. adına düzenlenmiş hesaba parça parça 120 bin lira yatırıldığına dair banka dekontları ele geçirildi.

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GÜNDEM İstanbul'da çocuk ve kadınlara zorla dilencilik yaptıran çeteye operasyon: 30 gözaltı

Yakalanan şüphelilerden 21’i kadın ile 2 erkek şahıs ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Sekiz şüpheli hakkında ise tahkikat işlemlerinin devam ettiği belirtildi. Zorla dilendirildiği öğrenilen kurtarılan 12 çocuktan 9’u Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı yurtlara yerleştirilirken, 3 çocuğun ise ailelerine teslim edildiği aktarıldı.