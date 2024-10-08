İstanbul'da dönüşüme çifte kolaylık: Güneş Sitesi Yarısı Bizden ve TOKİ ile inşa edilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından İstanbul için başlatılan 'Yarısı Bizden' kampanyası başvuruları devam ediyor. Hak sahiplerinin yüzde yüz uzlaşma sağladığı İstanbul'daki Güneş Sitesi'nin dönüşümü için Yarısı Bizden ile hibe sağlarken Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ve TOKİ işbirliği ile de inşa desteği verilecek. Sitenin yıkımından görüntüler paylaşan Bakan Kurum, “Alan bazlı büyük dönüşümlerde vatandaşımız uzlaşma sağlamışsa biz devreye giriyoruz. Riskli yapısını dönüştürmek isteyenlere; 700 bin TL hibe, 100 bin TL taşınma yardımı sağlayıp yeni konutları TOKİ ve Emlak Konut güvencesiyle inşa ediyoruz” dedi.
İstanbul'un 39 ilçesini kapsayan Yarısı Bizden kampanyasını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Marmara Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü koordine ediyor.
Bakanlığın her bir konut için sağladığı 1,5 milyon TL'lik finansman desteğinden faydalanan vatandaşlar evlerini yüklenici firmalarla yeniden inşa ettirebiliyor. Alan bazlı büyük dönüşümlerde ise Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, TOKİ ve Emlak Konut iş birliği ile vatandaşa destek oluyor. Bu durumda vatandaşlar Yarısı Bizden kampanyasının 700 bin TL'lik hibe desteğini kullanarak devlet güvencesiyle yeni evlerine kavuşuyor. Hibe tutarı bina maliyetinden düşürülüyor arta kalan borç ise yine uzun vadeli uygun ödeme şartlarıyla taksitlendiriliyor.
Güneş Sitesi'nde TOKİ işbirliği ile dönüşüm
Bakan Kurum: Anlaşıp gelin, evlerinizi dirençli hale getirelim
Alan bazlı dönüşümde TOKİ de yüklenici oluyor
Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Dönüşüm Uygulamaları Daire Başkanı Yunus Emre Küçük de İstanbul'da yaşayanları riskli binalarını dönüştürmeleri için Yarısı Bizden desteğinden faydalanmaya davet etti. Küçük “Bu projemizde büyük alan bazlı bir dönüşümü Bakanlığımız Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ve TOKİ iş birliği ile gerçekleştirdiği için vatandaşlarımızı 700 bin lira hibe desteğinden faydalandırılıp bu tutarı bina maliyetinden düşerek vatandaşlarımızı borçlandırmış olacağız. Vatandaşlarımız 700 bin lira hibe desteğinden sonra arta kalan borçlarını yine uzun vadeli uygun ödeme şartlarında ödeyebilecek” dedi.
“Vatandaşlarımız ‘ödeyemem' diye korkmasın
Güneş Sitesi'ndeki hak sahiplerinden Gülaçtı Karakaya ise 6 Şubat depremlerinin ardından site sakinlerinin kentsel dönüşüme karar verdiğini söyledi. Karakaya, “Kentsel dönüşümü muhakkak yaptırmalıyız, bu şart. İstanbul'da kaçınılmaz bir deprem bekleniyor. Eninde sonunda evlerimizin yenilenmesi lazım. Kentsel dönüşümle veya şahısların kendi güçleriyle yaptırmalılar. Hiçbir vatandaşımız bu konuda korkmasın. Maddi ve manevi olarak zaten devletimiz yanımızda. Bütçesi dar olanlar, ‘ödeyemem' diye korkmasınlar, kira öder gibi kendi evimizi alacağız” diye konuştu.
“Kentsel dönüşüm İstanbul için gerekli”
Diğer bir hak sahibi olan Huriye Başaran da “Binamız çok eskiydi. Deprem olsaydı belki yıkılacaktı. Şimdi çok mutluyum. Bence hiç kimse beklemesin” dedi. Hak sahiplerinden Zeki Dursun vatandaşların kentsel dönüşüme güvenmeleri gerektiğini vurgulayarak, “Kentsel dönüşüm her şeyden önce Türkiye için, bilhassa İstanbul için gerekli. Herkesin bu işin içine girmesi lazım. Biz korkusuzca, rahatça oturacağız. Devletimiz, bize her konuda yardımcı oldu. Biz ne istediysek şu ana kadar harfiyen yapılıyor. Hiçbir sorunumuz olmadı” şeklinde konuştu.