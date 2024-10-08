İstanbul'da dönüşüme çifte kolaylık: Güneş Sitesi Yarısı Bizden ve TOKİ ile inşa edilecek

İstanbul'un 39 ilçesini kapsayan kentsel dönüşüm için Yarısı Bizden kampanyasında hak sahibinin bir konutu için 700 bin TL hibe ve 700 bin TL kredi ve 100 bin TL taşınma desteği, diğer her bir konutu için ise 1 milyon 400 bin TL kredi desteği veriliyor. Hak sahibinin bir dükkanı için 350 bin TL hibe ve 350 bin TL kredi ve 100 bin TL taşınma desteği, diğer her bir dükkanı için ise 700 bin TL kredi desteği sağlanıyor.