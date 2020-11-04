İstanbul'da 'Dumanlar' çetesi çökertildi: Gece kulüpleri ve taksi duraklarını haraca bağlamışlardı İstanbul Avcılar, Beylikdüzü ve Esenyurt’ta bulunan eğlence mekanları ve taksi duraklarından haraç aldıkları iddia edilen 'Dumanlar' suç örgütüne üye 24 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 22’si suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak suçlarından tutuklandı. Şüphelilerin ev aramalarında 1 adet pompalı tüfek, 2 tabanca ve bir adet pala, sahte 50 bin dolar ele geçirildi.

Haber Merkezi 04 Kasım 2020, 16:13 Son Güncelleme: 04 Kasım 2020, 16:21 İHA