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Gündem İstanbulda Dumanlar çetesi çökertildi Gece kulüpleri ve taksi duraklarını haraca bağlamışlardı
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İstanbul'da 'Dumanlar' çetesi çökertildi: Gece kulüpleri ve taksi duraklarını haraca bağlamışlardı

İstanbul Avcılar, Beylikdüzü ve Esenyurt’ta bulunan eğlence mekanları ve taksi duraklarından haraç aldıkları iddia edilen 'Dumanlar' suç örgütüne üye 24 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 22’si suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak suçlarından tutuklandı. Şüphelilerin ev aramalarında 1 adet pompalı tüfek, 2 tabanca ve bir adet pala, sahte 50 bin dolar ele geçirildi.

Haber Merkezi İHA
Çetedeki 24 kişiden 22’si tutuklandı.
Çetedeki 24 kişiden 22’si tutuklandı.

Büyükçekmece, Esenyurt, Avcılar ve Beylikdüzü’ndeki taksi durakları, gece kulüpleri ve eğlence mekanlarından haraç alarak çökme girişiminde bulunduğu tespit edilen 24 kişi, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine bağlı ekiplerce yakalandı.

"Sahte 50 bin dolar ele geçirildi"

Muş, Mardin, Çanakkale ve İstanbul’da önceden belirlenen adreslere 16 Ekim günü saat 05.00 sıralarında yapılan eş zamanlı operasyonlarla yakalanan şahıslar, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalar sonucunda 1 adet pompalı tüfek, 2 tabanca ve bir adet palayla birlikte sahte 50 bin Dolar ele geçirildi.


Çete lideri de yakalandı


Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüphelilerden 14’ünün Dumanlar isimli suç örgütüne üye oldukları öğrenildi. Dumanlar grubu suç örgütünün lideri olan Mesut D.’nin yakalananlar arasında olduğu belirlendi. Şüpheliler, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. 24 kişiden 22’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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