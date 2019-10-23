Gündem İstanbulda düzenlenen operasyonda sahte 1 milyon 300 bin dolar ele geçirildi
İSTANBUL

İstanbul Başaşşehir'de düzenlenen operasyonda sahte 1 milyon 300 bin dolar ele geçirildi

İstanbul'da düzenlenen operasyonda sahte 1 milyon 300 bin dolar ele geçirildi

İstanbul Başakşehir'de düzenlenen operasyonda sahte 1 milyon 300 bin dolar ele geçirilirken gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Haber Merkezi AA
Ele geçirilen sahte dolarlar.
Ele geçirilen sahte dolarlar.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin, piyasaya sürmek üzere yüklü miktarda sahte para bastığını tespit etti.

Şebeke üyelerini takibe alan ekipler, 21 Ekim'de Başakşehir'de bir adrese düzenlediği operasyonda, Orhan Ç'yi gözaltına aldı.

İstanbul'da baskında ele geçirildi
GÜNDEM
İstanbul'da baskında ele geçirildi

DHA
Başakşehir'de düzenlenen operasyonda sahte 1 milyon 300 bin dolar ele geçirildi.

Adreste yapılan aramada, kesimi yapılmış sahte 100 dolarlık banknotlar halinde 1 milyon 300 bin dolar ve sahte para yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Piyasaya sahte para sürecek olan zanlı yakalandı
GÜNDEM
Piyasaya sahte para sürecek olan zanlı yakalandı
Putin bunları buradan atarız dedi

Putin 'bunları buradan atarız' dedi

​Erdoğan, Rusya ziyareti dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Terör devleti projesiSoçide çökertildi!

Terör devleti projesi
Soçi'de çökertildi!

​Uzmanlar, Soçi'deki mutabakatın yansımalarını değerlendirdi.
İngilterede bir kamyonda 39 ceset bulundu

İngiltere'de
bir kamyonda 39 ceset bulundu

Olayla ilgili bir kişi, cinayet şüphesiyle gözaltına alındı.
Karneler değişiyor

Karneler değişiyor

​MEB: Bu eğitim öğretim yılını kapsamamaktadır.
Cezası 100<br>kazancı 15 bin TL

Cezası 100
kazancı 15 bin TL

Ülke genelinde ​60 bin kişi izinsiz bu işi yapıyor.

'Kayıp' diye<br>TV programına çıkmıştı

'Kayıp' diye
TV programına çıkmıştı

Eşini öldürüp yaktıktan sonra orucunu açmış.
Türkiye'yi geri bırakmak için PKK, FETÖ ve DEAŞ'ı kullanıyorlar

Türkiye'yi geri bırakmak için PKK, FETÖ ve DEAŞ'ı kullanıyorlar

​TRT World Forum'da konuşan TBMM Eski Başkanı ve Eski Başbakan Binali Yıldırım
En yüksek<br>rakımlı sınır: Everest

En yüksek
rakımlı sınır: Everest

Nepal ve Çin, dünyanın en yüksek zirvesinde ayrılıyor.

Türkiye menşeli susamlı ekmek

Türkiye menşeli susamlı ekmek

​Simit Oxford sözlüğüne girdi.
Soçi anlaşmasının detayları

Soçi anlaşmasının detayları

​Bakan Çavuşoğlu, harita üzerinde tek tek anlattı.
Özel Harekatçılar Suriye'ye uğurlandı

Özel Harekatçılar Suriye'ye uğurlandı

Öncüpınar Sınır Kapısı'nda tören düzenlendi.
Korkutan açıklama

Korkutan açıklama

Marmara'da deprem sonrası 7 dakika içinde tsunami olabilir.
O fotoğraf 1 yıl öncesine ait

O fotoğraf 1 yıl öncesine ait

​İmamoğlu'nun Haydarpaşa ihalesine dair 'delili' çöktü.
Türk ordusu,<br>onların üzerinden geçer

Türk ordusu,
onların üzerinden geçer

Rusya, terör örgütü YPG/PKK'yı çekilme konusunda uyardı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.