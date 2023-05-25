İstanbul'da düzensiz göçmen operasyonu: 46 kişi yakalandı

Ekiplerce göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Fatih'te bir minibüsün sık sık sınır illerine gidip geldiği belirlendi.

Kent genelindeki operasyon ve denetimlerde 21 bin 512 düzensiz göçmen yakalandı. Geri gönderme merkezlerine teslim edilen düzensiz göçmenlerin 7 bin 203'ü hakkında adli, 14 bin 309'u hakkında ise idari işlem yapıldı.