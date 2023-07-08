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İstanbul'da ekmek fiyat denetimi: 116 fırına ceza kesildi

İstanbul Valisi Davut Gül, kentteki 39 ilçede ekmek fiyat denetimi gerçekleştirildiğini açıkladı. 205 ekmek fırınının denetlendiğini belirten Vali Gül, 116 fırına tarifeye uygun ürün satmadıkları için ceza kesildiğini kaydetti.

22:26 . 8/07/2023 Cumartesi
AA
İstanbul'da 116 fırına tarifeye uygun ürün satmadıkları için ceza kesildi.

İstanbul'da 116 fırına tarifeye uygun ürün satmadıkları için ceza kesildi.

İstanbul Valisi Davut Gül, kent genelindeki 116 fırına tarifeye uygun ürün satmadıkları gerekçesiyle cezai işlem uygulandığını duyurdu.

Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da 39 ilçede ticaret, tarım ve zabıta müdürlüklerince ekmek fiyat denetimi gerçekleştirildiğini belirterek, "205 ekmek fırınına denetim yapılmış olup, 116 fırının tarifeye uygun olmayan şekilde ürün sattığı tespit edilerek cezai işlem uygulanmıştır. Denetimler devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Söz konusu işletmelere bin 371'er lira idari para cezası uygulandığı öğrenildi.




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#Davut Gül
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