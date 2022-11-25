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İSTANBUL

İstanbul'da El Kaide ve DEAŞ'a operasyon: 18 şüpheli yakalandı

İstanbul'da polis, DEAŞ ve El-Kaide'ye yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında çatışma bölgeleriyle iltisaklı olduğu belirlenen şüphelilere operasyon düzenledi. 12 ilçede 20 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

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Haber Merkezi DHA
İstanbulda El Kaide ve DEAŞa operasyon: 18 şüpheli yakalandı
18 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ ve El-Kaide silahlı terör örgütü üyelerinin tespit edilmesi ve yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, çatışma bölgelerindeki kişilerle irtibatlı oldukları ve çatışma bölgelerine geçiş arayışındaki şüphelileri tespit etti. Dün İstanbul'da 12 ilçede 20 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

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