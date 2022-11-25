İstanbul'da El Kaide ve DEAŞ'a operasyon: 18 şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ ve El-Kaide silahlı terör örgütü üyelerinin tespit edilmesi ve yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, çatışma bölgelerindeki kişilerle irtibatlı oldukları ve çatışma bölgelerine geçiş arayışındaki şüphelileri tespit etti. Dün İstanbul'da 12 ilçede 20 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.