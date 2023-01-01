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İstanbul'da ele geçirildi: 2 milyon dolara satmaya çalıştılar

Eyüpsultan’da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen altın yazma Tevrat ele geçirildi. Tevrat'ı 2 milyon dolara satmaya çalıştığı tespit edilen M.S., A.E., T.Ş., E.B, Z.A. gözaltına alındı.

09:58 . 17/09/2023 Pazar
DHA
Tevrat, incelenmek üzere İstanbul Yazma Eserler Başkanlığına gönderildi.

Tevrat, incelenmek üzere İstanbul Yazma Eserler Başkanlığına gönderildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Eyüpsultan’da tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi. Ekipler, M.S., A.E., T.Ş., E.B., ve Z.A. isimli şüphelilerin, yasa dışı yollarla ele geçirdikleri tespit edilen altın yazma olduğu değerlendirilen Tevrat'ı 2 milyon dolar karşılığında satmak için müşteri aradıkları belirlendi.

Bizans dönemine ait

Şüphelilerin tarihi eseri satmak için alıcılarla buluşacağının anlaşılması üzerine operasyon için düğmeye basıldı. Eyüpsultan’da bulunan bir kafeye düzenlenen operasyonla; Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen altın yazma Tevrat ele geçirildi. Tevrat, incelenmek üzere İstanbul Yazma Eserler Başkanlığına gönderilirken, yakalanan şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.



#İstanbul
#Eyüpsultan
#Tevrat
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