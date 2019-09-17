İstanbul'da ele geçirildi: Yüzlerce klonlanmış telefon

Ekonomi

Ford Otosan 'otonom konvoy' teknolojisini tanıttı

Ford Otosan Genel Müdür Yardımcısı Burak Gökçelik, "Bu proje, karbon emisyonunun ve yakıt tüketiminin azalmasına, yol güvenliğinin artmasına ve akıllı ulaşıma olanak sağlayacak" dedi. AVL Başkan Yardımcısı Rolf Dreisbach, "Platooning-otonom konvoy teknolojisinin toplam sahip olma maliyetini azaltma ve yakıt tasarrufu sağlama gibi faydaları bulunmakta" açıklamasında bulundu.