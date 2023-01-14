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İSTANBUL

İstanbul'da emlak çetesine baskın : 38 zanlı tutuklandı

İstanbul'da devre mülk dolandırıcılığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 113 şüpheliden 38'i tutuklandı.

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Haber Merkezi AA
İstanbulda emlak çetesine baskın : 38 zanlı tutuklandı
İstanbul'da emlak operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen ve Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan zanlılar nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 38'i tutuklandı, 53'ü adli kontrol hükümleri uygulanarak, 22'si ise işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Operasyon

Emlak şirketi aracılığıyla çok sayıda kişiye aynı devre mülk ve arsanın satıldığı, yabancılara oturum izni için satma vaadiyle mağdurlardan "reklam, tapu, vergi ve diğer giderler" adı altında para alındığı iddiası üzerine yürütülen çalışma kapsamında İstanbul ve Yalova'da operasyon düzenlenmişti. Yaklaşık 200 kişinin şikayetçi olduğu soruşturma kapsamında, Kadıköy, Ümraniye, Ataşehir ve Başakşehir ilçeleri ile Yalova'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 113 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Operasyonda bulunan lüks otomobillere el konulurken, şüphelilerin işledikleri suçtan kazandıkları gelirle 24 lüks ev aldıkları belirlenmişti.

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