Gündem İstanbulda en az iki deprem
İSTANBUL

İstanbul’da en az iki deprem

Boğaziçi Üniversitesi, İTÜ ve Ankara Üniversitesi uzmanları, İstanbul için deprem senaryosu hazırladı. Kuzey Anadolu Fayı’nda doğudan batıya doğru sırasıyla 7,5, 7,4 ve 7,2 büyüklüğünde depremler bekleniyor. Doç. Fatih Bulut, “Yedinci zaman aralığını tamamlamak için en az 2, en fazla 4 deprem daha yaşayacağımız öngörülüyor” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Araştırmacılar, Türkiye’nin birçok yeri için bu tehlikenin mevcut olduğunu ama İstanbul nüfusunun fazla olmasının olası kayıp risklerini artırabileceğini aktardı.
Araştırmacılar, Türkiye’nin birçok yeri için bu tehlikenin mevcut olduğunu ama İstanbul nüfusunun fazla olmasının olası kayıp risklerini artırabileceğini aktardı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, son 1500 yılın verileriyle İstanbul ve çevresi için deprem senaryosu hazırladı. Boğaziçi Üniversitesi, İTÜ ve Ankara Üniversitesinden bilim insanları İstanbul ve çevresinde tarih boyunca yaşanmış önemli depremleri inceledi. Araştırma kapsamında Marmara Bölgesi’nde Kuzey Anadolu Fayı’nın geçtiği segmentlerin yer aldığı Batı (Tekirdağ havzası), Merkez (Kumburgaz havzası) ve Doğu (Çınarcık Havzası) olmak üzere bölgenin tarih boyunca yaşadığı depremler incelendi. 1766’da iki ve 1509’da bir olmak üzere 7,2, 7,4 ve 7,5 büyüklüklerinde depremlerin yaşandığı bu 3 bölgede, gelecekte potansiyel olarak yaşanabilecek deprem büyüklüğüne dair senaryolar geliştirildi. Buna göre, İstanbul’un güneyinde yer alan Kuzey Anadolu Fayı’nda doğudan batıya sırasıyla 7,5, 7,4 ve 7,2 büyüklüğünde depremler bekleniyor.

FAYDAKİ ENERJİ BİRİKİMLERİ ARAŞTIRILDI

  • Araştırmacılardan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Jeodezi Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Fatih Bulut, çalışmada fayların en son ne zaman kırıldığı, kırıldıktan sonra yılda ne kadar enerji biriktirdiği ve biriken enerji tamamen açığa çıktığında nasıl bir büyüklük oluşturacağı konusunda sonuçlara ulaşıldığını kaydetti. Son 1500 yıllık zaman dilimini 7 zaman aralığına ayırınca her bir kümenin en az 4, en fazla 6 depremi kapsadığını dile getiren Bulut, “7. zaman aralığını henüz tamamlamadık ve yakın tarihlerde bu kapsamda sadece iki deprem yaşadık. Dolayısıyla 7. zaman aralığını tamamlamak için istatistiki olarak en az 2 en fazla 4 deprem daha yaşayacağımız görülüyor” ifadelerini kullandı.

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