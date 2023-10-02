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İstanbul'da en fazla yağmur bu 4 ilçeye yağdı

İstanbul'da dört gün boyunca etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle farklı bölgelerde metrekareye 42 ile 298 kilogram arasında yağış düştü. En fazla yağış Arnavutköy, Şile, Pendik ve Çatalca ilçelerinde kayıtlara geçti. 

12:47 . 2/10/2023 Pazartesi
DHA
İstanbul'da hafta boyunca yağış beklenmiyor.

İstanbul'da hafta boyunca yağış beklenmiyor.

İstanbul'da perşembe günü başlayan sağanak yağmur kent genelinde etkili oldu. Kente 42 kilogram ile 298 kilogram arasında yağış düştü.

En çok yağış alan ilçeler Arnavutköy, Şile, Pendik ve Çatalca oldu.

Cumartesi gün boyu aralıklarla kısa süreli ve şiddetli sağanak şeklinde görülen yağışlar pazar günü de devam etti.

Pazar öğle saatlerine kadar Karadeniz'e kıyısı olan kuzey ilçeleri ağırlıklı olmak üzere yağışlar kent genelinde kuvvetli hissedildi. 

Dört ilçe çok fazla yağış aldı

Pazar akşam saatleri ile Pazartesi sabah saatleri arasında gerçekleşen yağışlar daha çok Şile, Tuzla ve Pendik'te etkili oldu.

Dört günde İstanbul'un farklı bölgelerinde metrekareye 42 ila 298 kilogram arasında yağış düştü.

Bir seferde en fazla yağışı 77.2 kilogram ile Arnavutköy alırken, Arnavutköy'ü 71.6 kilogram yağış ile Şile, Şile'yi ise, 65.4 kilogram yağışla Pendik takip etti.  

İstanbul'da bu hafta hava nasıl?

AKOM'un hava durumu tahminlerine göre, yağışlar aralıklarla Pazartesi akşam saatlerine kadar devam edecek. İstanbul'da hafta boyunca yağış beklenmiyor. Sıcaklıkların 22 ile 24 derece aralığında mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.






#İstanbul
#Hava Durumu
#Sağanak
1 saat önce
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