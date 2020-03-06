İstanbul'da eş zamanlı denetim: Özel Harekat ekipleri de katılıyor

İstanbul genelinde akşam saatlerinde eş zamanlı "Yeditepe Huzur" asayiş denetimleri başladı. Denetimlere; Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları, Deniz Limanı şubelerinin yanı sıra Özel Harekat ekipleri de katılıyor.



DHA Şüphe üzerine durdurulanlar aranıyor.

Şüpheliler tek tek aranıyor



Kentin belirli kısımlarında yapılan denetimlerde şüphe üzerine araçlar durduruluyor. Durdurulan kişilerin üstleri, ekipler tarafından aranıp, GBT sorgulamaları yapılıyor. Ayrıca otomobillerde de ekipler tarafından aramalar yapılıyor. Denetimler saat 23.59'a kadar devam edecek.