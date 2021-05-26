Gündem İstanbulda eş zamanlı dev operasyon Aranan 162 şüpheli kıskıvrak yakalandı
İSTANBUL

İstanbul'da eş zamanlı dev operasyon: Aranan 162 şüpheli kıskıvrak yakalandı

İstanbul genelinde polis ekipleri, baskın yapılan 470 adreste farklı suçlardan hüküm giymiş ve aranma kaydı olan 162 kişiyi gözaltına aldı.

Haber Merkezi DHA
İstanbulda eş zamanlı dev operasyon: Aranan 162 şüpheli kıskıvrak yakalandı
Yakalanan şahıslar, gerekli işlemlerinin yapılması için polis merkezine teslim edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında arama kaydı bulunan kişilere yönelik çalışma başlattı. İl genelinde 220 ekip ile önceden belirlenen 470 adrese dün sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Kasten öldürme, yağma, gasp ve çeşitli suçlardan aranan 162 kişi kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

96 YIL HAPİS CEZASI BULUNAN ŞAHIS YAKALANDI

Operasyon sonucunda gözaltına alınan kişilerden biri olan Şerafettin T'nin (46) yağma ve gasp suçlarından kesinleşmiş 96 yıl hapis cezası olduğu öğrenildi. Yakalanan şahıs, gerekli işlemlerinin yapılması için polis merkezine teslim edildi.

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