İstanbul'da Eyyam-ı Bahur sıcakları başlıyor: Perşembe günü 'pik' noktaya ulaşacak

Perşembe günü sıcaklık 39 dereceye kadar çıkacak.
Tek, Eyyam-ı bahur sıcaklıklarının Kuzey Afrika'dan Türkiye'ye geldiğini belirterek, bugünden itibaren sıcaklıkların kademeli olarak yükseleceğini aktardı.
"Temmuz ayındaki sıcak hava dalgası beklenmiyor"
Geçen ayın sonuna doğru yaşanılan sıcak hava dalgasının bu sefer olmayacağına vurgu yapan Tek, bu sıcak hava dalgasının 4-5 derece daha düşük olacağını ifade etti.
Vatandaşların bu dönemde sıcaklara dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Tek, şunları kaydetti: