Gündem İstanbulda feci kaza 1 ölü, 3 yaralı
İSTANBUL

İstanbul'da feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

İstanbul'da feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Çekmeköy'de meydana gelen trafik kazasında, bir kişi hayatını kaybederken, üç kişi yaralandı. Kaza haberini alan Sönmez A'nın yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Haber Merkezi AA
İki araç, çarpışmanın etkisiyle savrulurken yolda yürümekte olan Sönmez A'ya çarptı.
İki araç, çarpışmanın etkisiyle savrulurken yolda yürümekte olan Sönmez A'ya çarptı.

Şile Otoyolu'nda hareket halindeki iki otomobil, Ekşioğlu Mahallesi mevkisinde çarpıştı. İki araç, çarpışmanın etkisiyle savrulurken yolda yürümekte olan Sönmez A'ya çarptı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Sönmez A'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, 3 yaralı çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza haberini alan Sönmez A'nın yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.

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