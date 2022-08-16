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İSTANBUL

İstanbul'da feci kaza: 2 ölü

TEM Otoyolu Kavacık mevkisi Ankara istikametinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 acil ekipleri sevk edildi.

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Haber Merkezi Diğer
İstanbulda feci kaza: 2 ölü
İstanbul Kavacık'ta kaza

TEM Otoyolu Ankara istikametinde seyir halindeki sürücüsünün ismi belirlenemeyen 34 CTY 473 plakalı otomobil, 34 CBL 894 plakalı motosiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosikletin üzerinde bulunan M.S. ile A.A. savruldu.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine emniyet ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Emniyet ekipleri otoyolda güvenlik önlemi alırken, 112 Acil Servis görevlileri de M.S. ile A.A.'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekipleri bölgede bir süre çalışma yaparken, M.S. ve A.A'nın cesetleri Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

M.S. ile A.A'nın bulunduğu motosiklete çarpan 34 CTY 473 plakalı otomobil sürücüsünün kazadan sonra olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

Tuzla TEM Otoyolu'nda feci kaza: Metrelerce sürüklenip hayatını kaybetti
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Feci kaza gece saat 02.00 sıralarında TEM Otoyolu Tuzla Mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi.
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Edinilen bilgilere göre Ali T. kontrolündeki 34 NA 660 plakalı beyaz renkteki otomobil, yoldan karşıya geçmeye çalışan kimliği belirsiz şahsa çarptı.
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Sürücü Ali T. hafif şekilde yaralanırken, çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen yaya, uzuvları koparak feci şekilde can verdi.
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Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
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Ekiplerin olay yerinde yaptığı inceleme sonucu hayatını kaybeden kimliği belirsiz kişinin trans birey olduğu ortaya çıktı.
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Kazada feci şekilde can veren yayanın kimliği belirlenmek üzere parmak izleri alındı.
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Kaza nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikameti uzun süre trafiğe kapatıldı.
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Oluşan trafiği ekipler yanyol üzerinden sağladı. Hayatını kaybeden şahıs ekiplerin çalışmasının ardından Adli Tıpa götürüldü. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.
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Tuzla TEM Otoyolu'nda feci kaza: Metrelerce sürüklenip hayatını kaybetti
Tuzla TEM Otoyolu'nda gece saatlerinde meydana gelen feci kazada, karşıdan karşıya geçmek isteyen yaya, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikameti uzun süre trafiğe kapatıldı.

İstanbul'da feci kaza: 4 yaralı
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Çatalca'da Fransa’dan Türkiye’ye tatile gelen ailenin içinde bulunduğu otomobil, yoldaki elektrik panosuna çarptıktan sonra takla attı.
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Kazada 4 kişi yaralandı.
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Kaza saat 08.00 sıralarında TEM otoyolu Çatalca-Avcılar istikameti Büyükçekmece Gölü mevkiinde meydana geldi.
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Fransa’dan Türkiye’ye tatile gelen 5 kişilik ailenin içinde bulunduğu otomobilde, baba Emin A.'nın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce akıllı sistemlerin bulunduğu direğe ve elektrik panosuna çarptı ardından takla attı.
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Hurdaya dönen otomobilde sürücü Emin A. yara almazken, 4 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerinde sağlık, polis ve tedbir amaçlı itfaiye ekipleri sevk edildi.
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Polis ekipleri kaza bölgesi çevresinde güvenlik önlemi alırken ayakta tedavileri yapılan yaralılar kontrol amaçlı Çatalca Devlet Hastanesi ve Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
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Sürücü Emin A. kaza sonrası otomobil enkazında uzun süre cep telefonunu aradı. Emin A.’ya polis ve yol bakım ekipleri de yardımcı oldu. Olay yerine çağrılan çekici ile hurdaya dönen otomobil bulunduğu yerden kaldırıldı ve trafiğe kapanan şerit tamamen açıldı.
İstanbul'da feci kaza: 4 yaralı
Çatalca'da Fransa'dan Türkiye'ye tatile gelen ailenin içinde bulunduğu otomobil, yoldaki elektrik panosuna çarptıktan sonra takla attı. Kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza saat 08.00 sıralarında TEM otoyolu Çatalca-Avcılar istikameti Büyükçekmece Gölü mevkiinde meydana geldi. Fransa'dan Türkiye'ye tatile gelen 5 kişilik ailenin içinde bulunduğu otomobilde, baba Emin A.'nın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce akıllı sistemlerin bulunduğu direğe ve elektrik panosuna çarptı ardından takla attı.


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