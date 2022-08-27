İstanbul'da feci kaza: 2 ölü

Kaza saat 02:20 sıralarında D-100 Karayolu Kartal Mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Burhan Özbitirgiç(40) idaresindeki 34 CNS 452 kamyonet, Ankara istikametinde seyir halindeyken, aynı istikamette aşırı süratle seyir ettiği iddia edilen sürücüsünün ismi tespit edilemeyen 10 LL 320 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen motosikletteki 2 kişi yola savruldu. Kaza sonrası sürüklenen motosiklet yanmaya başladı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri yanan motosikleti söndürürken, sağlık ekipleri yaptıkları inceleme sonucu motosikletteki biri kadın 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza sebebiyle D-100 Karayolu Ankara istikametinde trafiğe kapandı. Trafik akışı yan yoldan sağlandı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından üzerlerinden kimlik çıkmayan 2 kişinin cansız bedeni, incelenmek üzere Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, kamyonet sürücüsü Burhan Özbitirgiç, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazaya karışan kamyonet ve motosiklet çekici yardımıyla kaldırıldı. Yol bakım ekiplerinin temizlik çalışmalarının ardından trafik normal seyrine döndü. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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FOTOĞRAF 11 Beykoz, Kuzey Marmara Otoyolu'nda beton blok yüklü İSKİ'ye ait kamyon, otomobilin üstüne devrildi. Otomobil sürücüsü Ozman Baran Öz (21) hayatını kaybederken, Kutlay T., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kaza, 11.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu, Beykoz mevkii Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikametinde meydana geldi. Kutlay T.'nin kullandığı beton blok yüklü 34 UR 7050 plakalı İSKİ'ye ait kamyonun iddiaya göre sol ön tekerleği patladı. Kutlay T.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, aynı yönde giden Ozman Baran Öz'ün kullandığı (21) 34 DRR 698 plakalı otomobilin üstüne devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kamyonu uzun uğraşların ardından otomobilin üzerinden kaldırdı. Hurdaya dönen otomobilden çıkarılan Ozman Baran Öz'ün yaşamını yitirdiği tespit edildi. Öz'ün cenazesi morga kaldırıldı. Kamyon şoförü Kutlay T. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kaza nedeniyle köprü istikametinde bir süre yoğunluk oluştu. Trafik tek şeritten sağlandı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı İstanbul'da feci kaza: TIR otomobilin üstüne devrildi Beykoz, Kuzey Marmara Otoyolu'nda beton blok yüklü İSKİ'ye ait kamyon, otomobilin üstüne devrildi. Otomobil sürücüsü Ozman Baran Öz (21) hayatını kaybederken, Kutlay T., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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