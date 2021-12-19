Gündem İstanbulda feci kaza Beylikdüzünde kamyon metrobüs üst geçidine çarptı, sürücü ağır yaralandı
İSTANBUL

İstanbul'da feci kaza: Beylikdüzü'nde kamyon metrobüs üst geçidine çarptı, sürücü ağır yaralandı

Beylikdüzü Güzelyurt mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu metrobüs üst geçidinin ayağına çarparak durabildi. İtfaiye ekipleri saatler süren çalışmanın ardından sürücüyü sıkıştığı yerden çıkararak ağır yaralı şekilde sağlık ekiplerine teslim etti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
İstanbulda feci kaza: Beylikdüzünde kamyon metrobüs üst geçidine çarptı, sürücü ağır yaralandı
Hafriyat kamyonu metrobüs üst geçidinin ayağına çarparak durabildi.

Olay, akşam saat 22.00 sıralarında Beylikdüzü Güzelyurt'ta meydana geldi. İddialara göre, 53 ABN 781 plakalı hafriyat kamyonunu kullanan Yavuz Demir bir anda direksiyon hakimiyetini kaybederek Güzelyurt Metrobüs Durağı ayağına çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

DHA

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından sürücü Demir'i sıkıştığı kamyonun içinden çıkardı. Demir, sağlık ekipleri tarafında ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırıldı. Ekipler kazayla ilgili çalışma başlattı. Öte yandan kazayı duyan Demir'in yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

DHA

Olayı gören Hüsamettin Akkuş, "Biz burada oturuyorduk. Büyük bir gürültü duyduk. Dışarı çıkıp baktık. Köprünün ayağına girmiş. Gidip baktık adam vefat etmişti büyük ihtimalle. Ayağından tuttuk hiçbir kıpırdama falan yoktu. Daha sonra ambulans ve itfaiyeyi aradık. yaklaşık 1 saattir de çalışma devam ediyor" dedi.

DHA

Ercan Şahin ise, "Biz içeride müşterilerimizle meşguldük. Ondan sonra sesler geldi. Dışarı çıktık baktık. Kamyon freni patlamış halde geldi direğe çarptı. O sırada koştuk kapıyı açtık. Adamın sadece ayağı gözüküyordu. Müdahale etme şansımız yoktu. Ambulansı aradık. Sağ olsun ekipler yetişti ama yapacak bir şey yoktu. Herhalde adam rahmetli olmuş" dedi.

Sultanbeyli TEM Otoyolu'ndaki kamyon İETT otobüsüne arkadan çarptı: 4 kişi ağır yaralı
GÜNDEM
Sultanbeyli TEM Otoyolu'ndaki kamyon İETT otobüsüne arkadan çarptı: 4 kişi ağır yaralı

Beylikdüzü'nde bir gemi karaya oturdu
GÜNDEM
Beylikdüzü'nde bir gemi karaya oturdu

Haramidere durağında iki metrobüs çarpıştı
GÜNDEM
Haramidere durağında iki metrobüs çarpıştı
Türksat 5B uzaya fırlatıldı

Türksat 5B uzaya fırlatıldı

​Türkiye'nin uydu veri iletişim kapasitesini 15 kat artıracak.
Soruşturma başlatıldı

Soruşturma başlatıldı

​İzmir'de maden ocağında patlama: 45 yaralı var
Operasyonda ikinci aşamaya geçtiler: TÜSİAD’dan itiraf gibi açıklama

'Seni seviyoruz Fatıma'

'Seni seviyoruz Fatıma'

​Kovulan başörtülü öğretmene büyük destek​.
Tarımda yağmur sevinci

Tarımda yağmur sevinci

​Geçen yıla göre yüzde 32 artış.
'Birlikte büyüyelim'

'Birlikte büyüyelim'

​Afrika ile hedef 75 milyar dolarlık ticaret.
Togg'a yeni logo

Togg'a yeni logo

​Marka kimliği süreci tamamlandı.
Stokçulukta yabancı el

Stokçulukta yabancı el

​TIR'larla araba toplayıp, sıfırından bile pahalıya satıyorlar.
'Tasavvufu anlatmazsan yogaya gider'

'Tasavvufu anlatmazsan yogaya gider'

​Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç Yeni Şafak'a konuştu.
Elektriğin yüzde 10’u rüzgârdan

Elektriğin yüzde 10’u rüzgârdan

​Avrupa'da sekiz, dünyada on üçüncü sıradayız.
İklim değişikliği müfredata girdi

İklim değişikliği müfredata girdi

'​Ara tatilde tüm öğretmenlere bilgiler verilecek.'

İzmir'de sekiz işçi dumandan etkilendi.

Bakan Nebati yeni ekonomi programını anlattı.
Zirvede tek

Zirvede tek

Trabzonspor, sahasında Hatayspor'u 2-0 mağlup etti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.