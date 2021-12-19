İstanbul'da feci kaza: Beylikdüzü'nde kamyon metrobüs üst geçidine çarptı, sürücü ağır yaralandı

Olay, akşam saat 22.00 sıralarında Beylikdüzü Güzelyurt'ta meydana geldi. İddialara göre, 53 ABN 781 plakalı hafriyat kamyonunu kullanan Yavuz Demir bir anda direksiyon hakimiyetini kaybederek Güzelyurt Metrobüs Durağı ayağına çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

DHA

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından sürücü Demir'i sıkıştığı kamyonun içinden çıkardı. Demir, sağlık ekipleri tarafında ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırıldı. Ekipler kazayla ilgili çalışma başlattı. Öte yandan kazayı duyan Demir'in yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

DHA

Olayı gören Hüsamettin Akkuş, "Biz burada oturuyorduk. Büyük bir gürültü duyduk. Dışarı çıkıp baktık. Köprünün ayağına girmiş. Gidip baktık adam vefat etmişti büyük ihtimalle. Ayağından tuttuk hiçbir kıpırdama falan yoktu. Daha sonra ambulans ve itfaiyeyi aradık. yaklaşık 1 saattir de çalışma devam ediyor" dedi.

REKLAM

DHA

Ercan Şahin ise, "Biz içeride müşterilerimizle meşguldük. Ondan sonra sesler geldi. Dışarı çıktık baktık. Kamyon freni patlamış halde geldi direğe çarptı. O sırada koştuk kapıyı açtık. Adamın sadece ayağı gözüküyordu. Müdahale etme şansımız yoktu. Ambulansı aradık. Sağ olsun ekipler yetişti ama yapacak bir şey yoktu. Herhalde adam rahmetli olmuş" dedi.

GÜNDEM Sultanbeyli TEM Otoyolu'ndaki kamyon İETT otobüsüne arkadan çarptı: 4 kişi ağır yaralı

GÜNDEM Beylikdüzü'nde bir gemi karaya oturdu