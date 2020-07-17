Fikirtepe’deki 'kentsel dönüşüm çetesi' çökertildi: 50 gözaltı var, ünlü dizi yapımcısı da mağdur

İstanbul Fikirtepe’de kentsel dönüşüm kapsamında yüzlerce kişinin mağduriyetine neden olan çete, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma sonucu ortaya çıkarıldı.
İstanbul Anadolu Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, bugün 50 şüpheli gözaltına alındı. Çetenin Fikirtepe’deki projelerden gayrimenkul almak isteyen vatandaşları kandırarak aldıkları satış bedellerini zimmetlerine geçirdikleri öne sürüldü.
Ünlü dizi-film yapımcısı da mağdur
Gözaltına alınan şüphelilerin, ünlü yapımcı R.Ş’yi de dolandırdıkları iddia edildi. R.Ş’nin de, şikayetçi olduğu çete, yapımcıyı projelere yatırım yapmaya ikna ettikten sonra paralel muhasebe programları tutarak satılan dairelerin bedellerini şahsi hesaplarına aktardığı belirtildi.
Öte yandan İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlar Şubesi’nin bir çalışma ile yüzlerce e-mail yazışmasını ortaya çıkardı.Örgüt üyelerinin, e-mail üzerinden organize dolandırıcılık faaliyetlerine ilişkin açıkça yazıştıkları tespit edildi.
Aralarında bir emekli albayın da bulunduğu çete üyelerinin gayrimenkul yatırımı yapmak isteyen vatandaşların ödedikleri paraları şahsi hesaplarına aktararak şirketleri de hortumladıkları öğrenildi.