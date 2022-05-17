Gündem İstanbulda geniş çaplı deprem tatbikatı hazırlığı Üç bin çadırı taşıyan konvoy İstanbula giriş yaptı
İSTANBUL

İstanbul'da geniş çaplı deprem tatbikatı hazırlığı: Üç bin çadırı taşıyan konvoy İstanbul'a giriş yaptı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Marmara Denizi merkezli deprem senaryosu üzerinden masa başı uzantılı saha tatbikatı gerçekleştirecek. Yaklaşık 3 bin çadırın vatandaşların kullanımı için hazır hale getirileceği tatbikatta verilecek hizmetler de burada bire bir canlandırılıyor olacak.

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Haber Merkezi AA
İstanbulda geniş çaplı deprem tatbikatı hazırlığı: Üç bin çadırı taşıyan konvoy İstanbula giriş yaptı
Toplam 51 araç, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçerek Kağıthane'deki afet merkezine gitti.

AFAD tarafından 20 Mayıs'ta gerçekleştirilecek "İstanbul Ulusal Düzey Tahliye, Yerleştirme ve Planlama Tatbikatı"nda görev alacak araçlar Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçiş yaptı.

AFAD Müdahale Daire Başkanı Yusuf Aysu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, tahliye yerleştirme ve planlama grubunun Kağıthane merkezli uygulamalar gerçekleştireceğini söyledi.

Aysu, "Kağıthane merkezindeki 3 toplanma alanında vatandaşlarımızın toplanması, daha sonra transfer alanlarına nakledilmesi, kara, hava ve deniz yoluyla ayrılacaklara işlemlerle ilgili hem masa başı hem de saha uygulamaları gerçekleştireceğiz." dedi.

Yaklaşık 3 bin çadırın vatandaşların kullanımı için hazır hale getirileceğini kaydeden Aysu, şunları kaydetti:

"Verilecek hizmetler de burada canlandırılıyor olacak. Burada İstanbul'un afete hazırlığı kapsamında yapmış olduğumuz Türkiye Afet Müdahale Planı'ndaki uygulamaları ve koordinasyonun güçlendirilmesini burada test edeceğiz. 13 afet grubu, 300 araç, yaklaşık 4 bin personel bu tatbikatta bizzat görev alacak. İlk defa İlçe Afet Yönetim Merkezi de faaliyetlerde kullanılıyor olacak. 73 araçlık konvoy hem 1915 Çanakkale Köprüsü üzerinden hem Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinden bu sabah İstanbul'a giriş yaptı. Koordinasyonda kullanılacak mobil haberleşme araçları ve barınmada kullanılacak yaklaşık 3 bin çadırı taşıyan konvoy İstanbul'a giriş yapmış oldu.”

DHA

DHA

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