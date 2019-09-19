Gündem İstanbulda DEAŞ operasyonu 8 gözaltı
İSTANBUL

İstanbul'da gerçekleştirilen DEAŞ operasyonunda 2'si kadın 8 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı

İstanbul'da gerçekleştirilen DEAŞ operasyonunda 2'si kadın 8 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan DEAŞ'lı şüpheliler, ifadeleri alınmak Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

Haber Merkezi Tvnet
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, geçmiş dönemde çatışma bölgelerinde örgüt saflarında bulundukları ve örgüte maddi destek sağladıkları iddia edilen şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenlendi.

TEM ekipleri, Yabancı Terörist Savaşçılara (YTS) yakalanmasına yönelik Başakşehir, Beylikdüzü, Beyoğlu, Esenyurt, Küçükçekmece ve Zeytinburnu'nda düzenlediği eş zamanlı operasyonda 2'si kadın toplam 8 kişi yakalanarak gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan DEAŞ'lı şüpheliler, ifadeleri alınmak Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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