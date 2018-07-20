Gündem İstanbulda gök gürültülü sağanak uyarısı
İSTANBUL

​İstanbul'da gök gürültülü sağanak uyarısı! İstanbul hava durumu

İstanbul'da gök gürültülü sağanak uyarısı

Marmara Bölgesi'nin doğusu ile İstanbul'da aralıklı, Trakya genelinde ise öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Haber Merkezi AA
İstanbul için sağanak yağış uyarısı yapıldı.
İstanbul için sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Marmara Bölgesi'nin doğusu ile İstanbul'da aralıklı, Trakya genelinde ise öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bugün hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında olacak.

  • Parçalı yer yer çok bulutlu havanın etkili olacağı bölgenin doğusu ve İstanbul'da aralıklı, Trakya genelinde ise öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Rüzgarın, batı ve kuzeybatı (karayel) yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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