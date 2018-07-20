​İstanbul'da gök gürültülü sağanak uyarısı! İstanbul hava durumu İstanbul'da gök gürültülü sağanak uyarısı Marmara Bölgesi'nin doğusu ile İstanbul'da aralıklı, Trakya genelinde ise öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Haber Merkezi 20 Temmuz 2018, 10:39 Son Güncelleme: 20 Temmuz 2018, 10:45 AA