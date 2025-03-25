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İstanbul'da gözaltına alınan 206 provakatöre tutuklama talep edildi

İstanbul'da gözaltına alınan 206 provakatöre tutuklama talep edildi

14:1125/03/2025, Salı
G: 25/03/2025, Salı
Yeni Şafak
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Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası Saraçhane'deki eylemlerde gözaltına alınanlardan 206 kişi tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Detaylar geliyor..


#İstanbul
#Saraçhane
#Tutuklama

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