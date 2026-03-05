İstanbul’da gözaltına alınan kişinin evinden ve aracından 50 tabanca çıktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile birlikte yürütülen çalışmalarda, bir kişinin yasadışı silah ticareti yaptığı belirlendi. İstihbari ve saha çalışmaları neticesinde, şüpheli kişinin E.K. (25) olduğu ve silah kaçakçılığı yaptığı saptandı. E.K.’yi takibe alan polis, zanlıyı dün bir sokak üzerinde aracına bineceği sırada yakalayarak gözaltına aldı.