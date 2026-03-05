Yeni Şafak
İstanbul’da gözaltına alınan kişinin evinden ve aracından 50 tabanca çıktı

İstanbul’da gözaltına alınan kişinin evinden ve aracından 50 tabanca çıktı

09:075/03/2026, Perşembe
IHA
Şüphelinin polisteki işlemlerinin devam ettiği aktarıldı.
Şüphelinin polisteki işlemlerinin devam ettiği aktarıldı.

İstanbul’da yasadışı silah ticareti yaptığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin evinde ve aracında yapılan aramada 50 tabanca ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile birlikte yürütülen çalışmalarda, bir kişinin yasadışı silah ticareti yaptığı belirlendi. İstihbari ve saha çalışmaları neticesinde, şüpheli kişinin E.K. (25) olduğu ve silah kaçakçılığı yaptığı saptandı. E.K.’yi takibe alan polis, zanlıyı dün bir sokak üzerinde aracına bineceği sırada yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelinin aracında ve ikamet adresinde yapılan aramalarda 50 tabanca ve bu silaha ait 50 şarjör ele geçirildi. Sokak üzerinde yakalanan E.K. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Şüphelinin polisteki işlemlerinin devam ettiği aktarıldı.



#İstanbul
#silah ticareti
#operasyon
