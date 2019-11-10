Gündem İstanbulda Güven Huzur-6 uygulamasında 17 aranan şahıs yakalandı
İSTANBUL

İstanbul'da Güven Huzur-6 uygulamasında 17 aranan şahıs yakalandı

İstanbul'da Güven Huzur-6 uygulamasında 17 aranan şahıs yakalandı

İstanbul'daki uygulamada 25 bin 33 kişinin GBT'si sorgulanırken, aranan 4 bin 350 araçtan 260'ına işlem uygulandı, 35 araç ise trafikten men edildi.

Haber Merkezi AA
Türkiye Güven Huzur-6 uygulamasında 25 bin 33 kişinin kimlik kontrolü yapıldı.
Türkiye Güven Huzur-6 uygulamasında 25 bin 33 kişinin kimlik kontrolü yapıldı.

İstanbul'da dedektör köpeklerin de katılımıyla 39 ilçede helikopter destekli gerçekleştirilen Türkiye Güven Huzur-6 uygulamasında, 25 bin 33 kişinin kimlik kontrolleri yapılırken, 17 aranan şahıs yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın koordinesinde gerçekleştirilen uygulamaya, ilçe emniyet müdürlüklerinin yanı sıra Asayiş, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Deniz Limanı, Narkotik Suçlarla Mücadele, İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı şube müdürlüklerinin personelleri katıldı. Uygulamaya özel harekat polisleri de destek verdi.

İstanbul'da helikopter destekli Güven Huzur-6 uygulaması yapıldı
GÜNDEM
İstanbul'da helikopter destekli Güven Huzur-6 uygulaması yapıldı

Uygulamada, çeşitli marka ve modellerde 5 silah, bir kurusıkı tabanca ve 4 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Kara, hava ve deniz ulaşım noktalarında yapılan uygulama kapsamında, Genel Bilgi Toplama (GBT) sistemiyle şüpheli şahısların kimlik kontrolleri yapıldı. Bazı şüphelilerin üstleri ve araçları arandı. Araçların aranmasında uyuşturucu köpekleri de kullanıldı.

Genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla gerçekleştirilen çalışmada, 25 bin 33 kişinin kimlik kontrolü yapılırken, 17 aranan şahıs ile 82 yoklama kaçağı yakalandı.

4 bin 350 araç denetlenirken, 260'ına işlem yapıldı, trafik güvenliğini tehdit eden 35 araç trafikten men edildi.

Uygulamada, çeşitli marka ve modellerde 5 silah, bir kurusıkı tabanca ve 4 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Ayrıca, 4 bin 350 araç denetlenirken, 260'ına işlem yapıldı, trafik güvenliğini tehdit eden 35 araç trafikten men edildi.

Bu kapsamda, 434 metruk bina ile 207 iş yerinde de denetim yapıldı, 17 iş yerine işlem uygulandı.

Türkiye Güven Huzur-6 uygulamasında kişilere 150 bin 218 lira para cezası kesildi.

İstanbul'da 'Güven Huzur' uygulaması yapıldı
OYNAT 00:32
İstanbul'da 'Güven Huzur' uygulaması yapıldı
''Türkiye Güven Huzur' asayiş uygulaması kapsamında İstanbul'daki ilçelerde denetim yapıldı. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın koordinesinde 39 ilçede yapılan uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları, Deniz Limanı şubelerinin yanı sıra özel harekat ekipleri de katıldı.


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