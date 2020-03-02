Gündem İstanbulda hafta boyunca hava az bulutlu ve hafif sağanak yağışlı olacak
İSTANBUL

İstanbul’da hafta boyunca hava az bulutlu ve hafif sağanak yağışlı olacak

İstanbul’da hafta boyunca hava az bulutlu ve hafif sağanak yağışlı olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre İstanbul’da hafta boyunca havanın az bulutlu ve hafif sağanak yağışlı geçeceği; hava sıcaklığının ise en düşük 4, en yüksek 15 derece olacağı tahmin ediliyor.

Haber Merkezi İHA
İstanbul'da hava sıcaklıklarının artması bekleniyor.
İstanbul'da hava sıcaklıklarının artması bekleniyor.

İstanbul’da bugün az bulutlu olması tahmin edilen havanın sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu olması bekleniyor. Hava sıcaklığının 2 ila 5 derece artacağı tahmin edilirken, rüzgâr Güney ve Güneybatı yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Önümüzdeki günlerde beklenen hava sıcaklık değerleri ise şöyle açıklandı:

“3 Mart Salı günü az bulutlu en düşük 10, en yüksek 19 derece. 4 Mart Çarşamba günü çok bulutlu en düşük 10, en yüksek 20 derece. 5 Mart Perşembe günü hafif sağanak yağışlı en düşük 10, en yüksek 16 derece. 6 Mart Cuma günü sağanak yağışlı en düşük 9, en yüksek 13 derece.”

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