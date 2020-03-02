İstanbul’da hafta boyunca hava az bulutlu ve hafif sağanak yağışlı olacak

İstanbul’da bugün az bulutlu olması tahmin edilen havanın sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu olması bekleniyor. Hava sıcaklığının 2 ila 5 derece artacağı tahmin edilirken, rüzgâr Güney ve Güneybatı yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Önümüzdeki günlerde beklenen hava sıcaklık değerleri ise şöyle açıklandı:

“3 Mart Salı günü az bulutlu en düşük 10, en yüksek 19 derece. 4 Mart Çarşamba günü çok bulutlu en düşük 10, en yüksek 20 derece. 5 Mart Perşembe günü hafif sağanak yağışlı en düşük 10, en yüksek 16 derece. 6 Mart Cuma günü sağanak yağışlı en düşük 9, en yüksek 13 derece.”