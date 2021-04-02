İstanbul'da hafta sonu kısıtlaması öncesi trafik yüzde 70’e ulaştı

Hasan Başar, “Köyümüzde şimdiye kadar korona virüse rastlanmamıştır. Biz bunu temizlik, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak yendik. Biz bunu gelen hurdacı ve seyyar satıcı gibi dışarıdan gelenleri köyümüze sokmayarak başardık. Bunun tek sebebi de hastalıktan korunmak içindir. Temizlik mesafe kurallarına çok dikkat ettik. İnşallah bundan sonraki evimize sokmaya çalışacağız. Köyümüz de herkes sağ olsun mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ettikleri için köyümüzde böyle bir vakaya rastlanmamıştır. Pandemi başladı başlayalı köyümüzde düğün, mevlit yemekleri, düğün yemekleri olmamaktadır. Biz de köy dışına gitmedik. Bu yüzden de buna dikkat ettik. Köyümüzde taziyeye de gidilmemektedir. Herkes evinde, mecbur kalmadan evinden dışarıya çıkmıyor. Bundan sonra da bu kurallara çok dikkat edip köyümüze bu hastalığı sokmamaya dikkat edeceğiz dedi.