İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik çilesi: Yoğunluk yüzde 67'ye ulaştı

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci 9 günlük ara tatilin ardından bugün ders başı yaptı. Haftanın ilk günü olması ve okulların açılmasıyla İstanbul'da trafikte yoğunluk yaşandı.
Avcılar’da ve Bahçelievler mevkilerinde yoğun araç trafiği yaşandığı görüldü.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritasında saat 08.00 itibarıyla trafik yüzde 67 olarak ölçüldü.
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