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İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik çilesi: Yoğunluk yüzde 67'ye ulaştı

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik çilesi: Yoğunluk yüzde 67'ye ulaştı

08:5418/11/2024, Pazartesi
G: 18/11/2024, Pazartesi
DHA
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İstanbul'da haftanın ilk günü olması ve öğrenci servislerinin de yolda olmasıyla trafikte yoğunluk yaşandı.
İstanbul'da haftanın ilk günü olması ve öğrenci servislerinin de yolda olmasıyla trafikte yoğunluk yaşandı.

İstanbul’da haftanın ilk iş ve okul günüyle beraber sabah trafikte yoğunluk yaşandı. Bazı noktalarda yer yer durma noktasında gelen trafik, özellikle ana arterlerde sürücülerin oldukça yavaş ilerlemesine sebep oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritasında trafik yüzde 67'ye ulaştı.

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci 9 günlük ara tatilin ardından bugün ders başı yaptı. Haftanın ilk günü olması ve okulların açılmasıyla İstanbul'da trafikte yoğunluk yaşandı.

Avcılar’da ve Bahçelievler mevkilerinde yoğun araç trafiği yaşandığı görüldü.

Yoğunluk yüzde 67

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritasında saat 08.00 itibarıyla trafik yüzde 67 olarak ölçüldü.



#İstanbul
#ulaşım
#trafik

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