İstanbul’da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu: Yüzde 56’ya ulaştı

Haftanın ilk iş gününde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritası verilerine göre, il genelindeki yoğunluk saat 07.40 itibarıyla yüzde 54 olarak ölçülürken Anadolu Yakası’nda trafik yoğunluğu yüzde 56’lara ulaştı.
D-100 Kara Yolu Kadıköy ve Maltepe mevkilerinde sabahın ilk saatlerinden itibaren araç trafiğinde büyük ölçüde yoğunluk yaşandı.
Sürücüler, yoğunluk nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken, trafik zaman zaman durma noktasına geldi.
FOTOĞRAF 20
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu, Afyonkarahisar, Hatay, Kahramanmaraş, Gümüşhane, Bayburt, Malatya ve Elazığ çevreleri ile Adana’nın kuzey kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Kıyı kesimler, Marmara’nın doğusu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Şanlıurfa çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Batı Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu’nun batısı ve Hatay çevreleri ile Sakarya’nın kıyı, Malatya’nın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.
Güneydoğu Anadoluda 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz’in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-80 kmsaat) şeklinde esmesi bekleniyor.
Yağışların, Batı Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu’nun batısı ve Hatay çevreleri ile Sakarya’nın kıyı, Malatya’nın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamlar, buzlanma, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Rüzgarın, Akdeniz’in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-80 kmsaat) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.
MGM tarafından Adana, Adıyaman, Antalya, Bolu, Hatay, Mersin, Kastamonu, Malatya, K.Maraş, Zonguldak, Karaman, Bartın, Karabük, Osmaniye ve Düzce için sarı kodlu uyarı yapılırken, Gaziantep, Şanlıurfa ve Kilis için ise turuncu kodlu uyarı yapıldı.
rüzgarın, Akdeniz Bölgesinin iç kesimlerinde (Toroslar) kuzey yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 kmsaat), yüksek kesimlerde zaman zaman hamleli kuvvetli fırtına (80-90 kmsaat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın meydana getirebileceği ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Hatay, Kilis, Gaziantep, Adıyaman ve Şanlıurfa çevreleri ile Mardinin ve Diyarbakırın batı kesimlerinde beklenen yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların genellikle kuvvetli (21-50 kgm2), Şanlıurfanın batısı, Gaziantepin doğusu ve Kilis çevrelerinde zaman zaman çok kuvvetli (40-75 kgm2) olacağı tahmin ediliyor.
Yağışların Adıyamanın kuzeyinde ve yüksek kesimlerinde, Malatyanın güneyinin yüksek kesimlerinde ve Gaziantepin yüksek kesimlerinde (800-1000 metre ve üzeri rakımlı yerlerde) kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sel, su baskını, Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Dün sabah saatlerinde başlayan Batı Karadeniz’deki yağışların, Zonguldak, Düzce, Karabük, Bartın, Bolu’nun kuzeyi ile Kastamonu’nun kuzeyinde 800-900 metre üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Pazartesi akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamlar, buzlanma, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
İSTANBUL °C, 12°CParçalı ve çok bulutluANKARA °C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
İZMİR °C, 15°CParçalı bulutluANTALYA °C, 19°CParçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 2°CParçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin kuvvetli olmak üzere yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.TRABZON °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu
DİYARBAKIR °C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurluERZURUM °C, -1°CParçalı ve çok bulutlu
Meteoroloji yeni hafta için uyardı: 18 ilde kuvvetli kar bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü beş günlük hava tahmin raporunu yayımladı. MGM tarafından bugün için ise 15 il için sarı 3 il için turuncu kodlu kuvvetli kar yağışı uyarısı yapıldı. İşte ülke genelinde il il hava durumu..
FOTOĞRAF 12
Tahtakale Mahallesi Doruk Sokaktaki 3 katlı binanın 1. katındaki kiracı, üst katında oturan ev sahibiyle bir süredir anlaşmazlık yaşıyordu.
İddiaya göre, evi boşaltmasını isteyen ev sahibi ile geçtiğimiz günlerde tartışan kiracı, evi yakmakla tehdit etti.
Bugün 04.00 sıralarında ise daireden alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine kısa sürede itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, üst katlarda oturanları tahliye etti. Zaman zaman patlama seslerinin de duyulduğu yangına müdahale eden itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saat süren çalışmayla yangını söndürdü.
Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binada hasar oluştu.
Kiracının ev sahibiyle tartıştıktan sonra evi yaktığını iddia eden mahalle sakinlerinden Ali Örünç, Kiracı ev sahibiyle tartıştıktan sonra evi yakacağım, yıkacağım demiş. Ben ev sahibine yakamaz dedim. Ama adam gerçekten de evi yakmış. Valizini aldığını gördük. Çocuklarını alıp gitti. Binayı yakıp gitmiş. Yangın sırasında patlama meydana geldi. Ben yangından sonra içeriye girmeye çalıştım. Üst kattaki çocukları çıkardık. Olayda kimsenin yaralanmadığını söyleyen Övünç Çoluğunu çocuğunu alıp gitmiş. Ama olan buradaki komşularımıza oldu. Üst katta çocukları indirdik, çok korkmuşlardı. Bizde korktuk, ne olduğunu anlamadık. Yaralı yok. Maddi zarar oldu dedi.
Ev sahibiyle tartışan kiracı evi yaktı: Patlamanın etkisiyle duvarlar yıkıldı
Avcılar'da üç katlı binanın birinci katındaki dairede kalan ve bir süredir ev sahibiyle anlaşmazlık yaşayan kiracının, evi boşalttıktan sonra daireyi yaktığı öne sürüldü. Yangın sırasında dairede meydana gelen patlamanın etkisiyle duvarlar yıkıldı.