İstanbul'da hastanede meydana gelen çökmeye ilişkin yeni gelişme: Soruşturma başlatıldı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi'nde çocuk yoğun bakım ünitesi koridorunda sıcak su borusunun patlaması sonucu tavan üzerinde biriken sıcak su nedeniyle koridor tavanının çöktüğü, yoğun bakım ünitesindeki kuvözde bulunan bebeklerin tahliye edildiği belirtildi.
Ne olmuştu?
İstanbul'da dün Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'ndeki yenidoğan yoğun bakım ünitesinin koridorundaki asma tavanda sıcak su tesisatının patlaması sonucu kısmı çökme meydana gelmiş, kuvözde tedavi gören 8 bebek tahliye edilmiş, entübe vaziyette takip edilen bebeklerden birinin durumunda kötüleşme meydana gelmiş, yapılan müdahalelere rağmen bebek hayatını kaybetmişti.