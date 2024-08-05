İstanbul'da hastanede meydana gelen çökmeye ilişkin yeni gelişme: Soruşturma başlatıldı

Sorumluların tespiti, olaya müdahale eden ve kuvözdeki bebeklerin taşınmasına yardım eden hastane görevlilerin beyanları ile vefat eden bebeğin epikriz raporunun alındığı ifade edilen açıklamada, kuvözün ısı ve nemine ilişkin olay öncesi ve sonrasına ait verilerin alınması talimatı verilerek yenidoğan bebeğin kesin ölüm sebebinin tespiti için Adli Tıp Kurumuna sevkinin yapıldığı, üç kişilik bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verildiği, olayda kusur olup olmadığı, kusur varsa kimin sorumlu olduğunun, bilirkişi incelemesi ve Adli Tıp Kurumunun otopsi raporu sonucunda ortaya çıkacağı, olay hakkında soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.