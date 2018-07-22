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İSTANBUL

İstanbul hava durumu - İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor

İstanbul'da hava birden karardı: Sağanak sürprizi

İstanbul'da hava bir anda karardı. Uydu görüntülerine de yansıyan yağmur bulutları şehrin üstünde. Kentin bazı ilçelerinde sağanak yağış etkili oluyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul'un bazı ilçelerinde sağanak yağış etkili oluyor.
İstanbul'un bazı ilçelerinde sağanak yağış etkili oluyor.

İstanbul'un özellikle Boğaz ve çevreli ile Anadolu Yakası'nda aniden bastıran gök gürültülü sağanak yağış, vatandaşları hazırlıksız yakaladı.

Yağış yüklü bulutlar meteoroloji radarına da yansıdı.

İstanbul'daki yağmur bulutlarının uydudan görüntüsü.

İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da hava sıcaklığı bugün 32 derece. Bir anda hava karardı, bazı ilçelerde sağanak yağış etkili oluyor.

Yarın 34 dereceye çıkması, hissedilen sıcaklığın ise 40 derece olması bekleniyor.

Salı günü ise hava sıcaklığında düşecek ve sağanak yağış etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan tahminlerde, salı, çarşamba ve perşembe günleri İstanbul'da sağanak yağış olacağı bilgisi yer aldı.

İstanbul'da önce aşırı sıcak ardından sağanak yağış
GÜNDEM
İstanbul'da önce aşırı sıcak ardından sağanak yağış

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