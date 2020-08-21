İstanbul'da hava durumu: 21 Ağustos Meteoroloji İstanbulluları ani sel ve su baskınlarına karşı uyardı
Meteoroloji'den İstanbul'a uyarı: Ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara dikkat
İstanbul'da hava durumu, dün itibariyle yağışlı olmaya başladı. Vatandaşlar 'İstanbul'da hava durumu nasıl?, Yağışlar devam edecek mi? merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü kuvvetli yağış sonrası oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı uyarıda bulundu. Kuvvetli yağışların bugün öğle saatlerine kadar etkisini göstermesi bekleniyor.
Yapılan uyarıda, "Yapılan son değerlendirmeler ve meteoroloji radarı verilerine göre; bugün öğle saatlerine kadar İstanbul'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (20-40 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel küçük çaplı dolu yağışına karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." ifadeleri yer aldı.