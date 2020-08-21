İstanbul'da hava durumu: 21 Ağustos Meteoroloji İstanbulluları ani sel ve su baskınlarına karşı uyardı Meteoroloji'den İstanbul'a uyarı: Ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara dikkat İstanbul'da hava durumu, dün itibariyle yağışlı olmaya başladı. Vatandaşlar 'İstanbul'da hava durumu nasıl?, Yağışlar devam edecek mi? merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü kuvvetli yağış sonrası oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı uyarıda bulundu. Kuvvetli yağışların bugün öğle saatlerine kadar etkisini göstermesi bekleniyor.

Haber Merkezi 21 Ağustos 2020, 07:22 Son Güncelleme: 21 Ağustos 2020, 08:14 DHA